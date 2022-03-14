"Відповідальність за війну лежить на Путіні": у РФ зірвали ефір Першого каналу

Марина Овсянникова / Скріншот

Прямий ефір пропагандистського Першого каналу РФ був зірваний молодою жінкою, яка за спиною ведучої розгорнула плакат проти російської військової агресії в Україні.

"No war. Зупиніть війну. Не вірте пропаганді. Тут вам брешуть. Russians against war", - було написано на плакаті, який потрапив у прямий ефір.

Як виявилося, сміливою дівчиною виявилася співробітниця каналу Марина Овсяннікова.

У Мережі з'явився її ролик, в якому вона пояснила мотиви свого вчинку.

Вона заявила про те, що Росія є агресором в Україні.

Росіянка впевнена в тому, що відповідальність за війну проти України лежить на президентові РФ Володимирі Путіні.

"На жаль, останні роки я працював на Першому каналі, займаючись кремлівською пропагандою. Мені дуже соромно", - розповіла Овсяннікова.

Вона додала, що її тато - українець, а мама - росіянка.

Овсяннікову вже затримали і зараз вона знаходиться в ОВС Останкіно, про це повідомляють її друзі. Їй загрожує адміністративна справа.

Нагадаємо, раніше президент України Володимир Зеленський заявив про те, що російські пропагандисти, які поширюють неправдиву інформацію про війну в Україні, відповідатимуть за військові злочини так само, як і злочинна російська влада, яка дає накази бомбити мирних людей.