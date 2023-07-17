Віддав життя за побратимів: під час контрнаступу загинув командир Анатолій Тегза

Анатолій був чоловіком безмежної сміливості та нестримної волі. Для нього не існувало нічого неможливого.

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Під час контрнаступу загинув командир Анатолій Тегза / Колаж: Главред, фото: Карпатська Січ

У тяжких боях за свободу та незалежність нашої країни загинув командир тактичної групи "Карпатської Січі" Анатолій Тегза із позивним "Варвар". Захисник відійшов у вічність 14 липня, коли пішов допомагати пораненим побратимам, але, на жаль, не повернувся.

Як повідомив рідний брат загиблого воїна Богдан на своїй сторінці у Facebook, підрозділ "Варвара" потрапив під артилерійський обстріл ворога під час наступальних операцій в районі Бахмута. Анатолій, врятувавши свої поранених побратимів, пішов допомагати бійцям з іншого підрозділу.

"В ході проведення контрнаступу в районі Бахмута їхній підрозділ потрапив під артобстріл, врятувавши своїх побратимів, які отримали поранення, пішов допомагати пораненим бійцям з іншого підрозділу (бо по іншому він не міг) та, на превеликий жаль, живим не повернувся! Земля тобі пухом! Герої не вмирають! Тримай небо, брате!", - написав брат захисника.

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Як повідомив рух "Карпатська Січ", "Варвар" був чоловіком безмежної сміливості та нестримної волі. Для нього не існувало нічого неможливого. Він був завжди попереду та надихав побратимів своїм прикладом.

"В останньому бою проявив себе героїчно, перед смертю врятувавши життя своєму побратиму та командиру суміжного підрозділу", - повідомили у "Карпатській Січі".

У Анатолія залишилися дружина та двоє дітей.

Як повідомляв Главред, у важких боях з російськими загарбниками загинув майстер спорту України з гребного слалому Олег Сірий. Смерть застала захисника під час виконання бойового завдання під Бахмутом.

Також повідомлялося, що на війні трагічно загинув боєць 3-го батальйону "Свобода" Бригади швидкого реагування НГУ "Рубіж" Олесь Гусак із позивним "Флойд". Він був вправним гранатометником. У пекельних боях виявляв феноменальну мужність, знищив не одну одиницю ворожої бронетехніки.

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