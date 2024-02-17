Позиції чи солдати: Сирський відверто розповів, що для нього важливіше

Для російського військового керівництва цінність життя солдата дорівнює нулю, пояснив Сирський.

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Сирьский розповів про важливі моменти на війні / колаж: Главред, фото: t.me/osirskiy, 128 окрема гірсько-штурмова бригада

Головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський заявив, що керівництво ЗСУ не може дозволити собі такого ставлення до особового складу, як російські начальники, коли вони проводять практику "м'ясних штурмів".

"Для нас головна задача і головна цінність - це життя нашого солдата, офіцера тих бойових підрозділів, які безпосередньо виконують бойове завдання. І ми не можемо дозволити собі такого ставлення (до особового складу - ред.), як російські начальники, коли вони проводять практику "м'ясних штурмів". Я краще залишу якусь позицію, але не допущу загибелі всього особового складу", - сказав він в ексклюзивному інтерв’ю німецькому виданню ZDF.

Головнокомандувач ЗСУ зазначив, що для російського військового керівництва цінність життя солдата дорівнює нулю.

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"Ми воюємо і використовуємо найцінніше, що є - наших людей. Це цвіт нашої нації", - наголосив Сирський.

Нагадаємо, що головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський розповів про новий етап війни та заявив, що ЗСУ перейшли до оборонної операції. Українські захисники виснажують противника, завдаючи йому максимальних втрат, пояснив головком ЗСУ.

Олександр Сирський назвав "проривну" зброю на фронті та порівняв втрати України та РФ. За його словами, нинішня війна помітно підвищує значення технологічного прогресу в Збройних силах і в самому процесі озброєнь.

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