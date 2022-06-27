"Моторошний і жорстокий": Віталій Кім ошелешив зізнанням

Кім зізнався, що в гніві він страшний і жорстокий.
Голова Миколаївської ОВА Віталій Кім з самого початку війни став "заспокійливим" для багатьох українців.
Багато хто вважає Кіма спокійним і розважливим, хоча глава Миколаївської ОВА говорить, що в гніві він страшний.
"Коли злий я моторошний і жескокий, нехороша людина. Ті, хто мене знав у молодому віці, коли не існувало між людьми грошей і статусу, знають мене з іншого боку, тому що я був дуже емоційний. У мене через це були якісь проблеми, враховуючи, що ми займалися бойовими видами спорту. Я потім почав це контролювати в собі і вважаю, що у мене ніби як виходить. Але при цьому злість присутній і її нікуди не можна подіти. Відсутність контролю в злому стані я вважаю своїм недоліком і я з цим борюся, намагаюся керувати. Я не кричу, не гавкаю, а наношу максимально ефективну шкоду, щоб досягти мети", - зізнався Кім в програмі Зірковий шлях.
А заспокоїтися Віталію допомагає полювання, собака, катання на мотоциклі і діти.
Також Кім назвав себе сентиментальним чоловіком. Зокрема, він може заплакати при перегляді зворушливого відео.
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