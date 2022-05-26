Жданов: епічна битва за Донбас триватиме ще тиждень, РФ бракує резервів

На Донбасі до цього були "квіточки", каже Жданов / коллаж: Генштаб, Главред

Військовий експерт Олег Жданов вважає, що запеклі бої на Донбасі триватимуть ще близько тижня, після чого наступить оперативна пауза для перегрупування сил з обох боків.

"У нас зараз кульмінація так званої епічної битви за Донбас. От вона зараз і йде. Те, що було до цього, це, як кажуть, були квіточки, а зараз вже пішли ягідки. Вона може тривати ще з тиждень. Я думаю, що не більше. Тому що більше резервів у Росії немає. Хіба що вони почнуть формувати якісь офіцерські загони, як у громадянську війну і штурмувати наші позиції", - заявив він в інтерв’ю ТСН.ua.

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За словами Жданова, далі наступить оперативна пауза.

"Загалом це буде позиційна війна. Тобто вщухає інтенсивність бойових дій, і кожна з країн починає змагатися, хто скоріше сформує і підготує резерви для відправки на фронт", - наголошує він.

Він зазначає, що наступним етапом війни буде наступ з боку російських військ, якщо вони першими сформують резерви, або Україна перейде до контрнаступальних дій - в разі наявності наступального угруповання, сформованого на базі західних зразків озброєння.

"Але цей тиждень нам треба ще завершити оборонну операцію, і тут ситуація може дуже сильно змінюватися - як на користь збройних сил України, так і на користь збройних сил РФ", - попереджає війсковий експерт.

Битва за Донбас

На Донбасі російські загарбники намагаються масово наступати на різних напрямках. Зокрема, росіяни хочуть прорвати оборону захисників України і вийти на адміністративні кордони Луганської області.

Ворог на Сєверодонецькому напрямку намагається наступати у бік Сєвєродонецька, супроводжуючи просування військ вогнем артилерії. Там тривають важкі бойові дії.

Американський Інститут вивчення війни у своєму аналізі зазначає, що армія РФ не може оточити українських військових на Донбасі, однак планують створити три менші "котли". Забезпечення менших оточень може дозволити рашистам досягати поступового прогресу.

Військове керівництво РФ намагається домогтися так званих "котлів" у Донецькій та Луганській областях:

район Сєвєвродонецька (включно з Рубіжним та Лисичанськом);

Бахмут - Лисичанськ, навколо Золотого (на північний схід від Попасної);

навколо українських укріплень в Авдіївці.

26 травня головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний заявив, що Україна дуже потребує зразків озброєння, які дозволять уражати противника на великій відстані.

"Нам дуже важко, але ми стоїмо. Ми боремося за кожну ділянку фронту, за кожен населений пункт. Вибивати ворога з нашої землі нам допомагає західне озброєння і техніка. Ми вдячні за надану міжнародну технічну допомогу. У той же час ми дуже потребуємо зразків озброєння, які дозволять уражати противника на великій відстані", - написав Залужний в Telegram.

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