Зеленський терміново зібрав депутатів і міністрів перед засіданням "Ради Україна-НАТО"

Президент України Володимир Зеленський провів зустріч з депутатами Верховної Ради та представниками Кабміну напередодні швидкого засідання "Ради Україна-НАТО". Про це йдеться на президентському Telegram-каналі.
"Зокрема, є чіткий план запуску Ради Україна-НАТО на всіх рівнях. Її роботу на рівні послів побачимо вже завтра, під час терміново скликаного засідання щодо ситуації в Чорному морі", - зазначив український лідер.
Крім того, президент Володимир Зеленський особливо підкреслив, що наша держава не зменшує темп інтеграції з НАТО.
Президент також зазначив, що країна також починає спільну з Альянсом підготовку плану взаємосумісності.
Вступ України до НАТО
На саміті у Вільнюсі, який відбувся 11-12 липня, країни НАТО прийняли рішення, яке передбачає можливість для України вступити до Альянсу без плану дії щодо членства. Втім, Києву так і не надійшла пропозиція інтегруватися в Північноатлантичний альянс. За словами генерального секретаря НАТО Єнса Столтенберга, Україна вступить до НАТО, якщо Київ виконає ряд умов.
Президент Володимир Зеленський вважає, що Україна вступить до НАТО, коли завершиться війна з агресором Росією. На думку гаранта, в самому Альянсі повинні бути зацікавлені в євроатлантичній інтеграції України не менше, ніж сам Київ.
Державний секретар США Ентоні Блінкен заявив, що Україна поки не може отримати запрошення в НАТО. Держсекретар не бачить такої можливості, поки йде війна з окупантом Росією. Однак Альянс посилюватиме Київ для того, щоб Україна змогла наблизитися до стандартів НАТО.
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