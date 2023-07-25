Зеленський терміново зібрав депутатів і міністрів перед засіданням "Ради Україна-НАТО"

Володимир Зеленський зібрав представників Ради та чиновників для підготовки практичних кроків з реалізації рішень саміту НАТО у Вільнюсі.

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Україна не зменшує темп інтеграції з НАТО - президент Зеленський / колаж Главред, фото УНІАН і facebook.com/navy.mil.gov.ua

Президент України Володимир Зеленський провів зустріч з депутатами Верховної Ради та представниками Кабміну напередодні швидкого засідання "Ради Україна-НАТО". Про це йдеться на президентському Telegram-каналі.

"Зокрема, є чіткий план запуску Ради Україна-НАТО на всіх рівнях. Її роботу на рівні послів побачимо вже завтра, під час терміново скликаного засідання щодо ситуації в Чорному морі", - зазначив український лідер.

Крім того, президент Володимир Зеленський особливо підкреслив, що наша держава не зменшує темп інтеграції з НАТО.

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Президент також зазначив, що країна також починає спільну з Альянсом підготовку плану взаємосумісності.

Вступ України до НАТО

На саміті у Вільнюсі, який відбувся 11-12 липня, країни НАТО прийняли рішення, яке передбачає можливість для України вступити до Альянсу без плану дії щодо членства. Втім, Києву так і не надійшла пропозиція інтегруватися в Північноатлантичний альянс. За словами генерального секретаря НАТО Єнса Столтенберга, Україна вступить до НАТО, якщо Київ виконає ряд умов.

Президент Володимир Зеленський вважає, що Україна вступить до НАТО, коли завершиться війна з агресором Росією. На думку гаранта, в самому Альянсі повинні бути зацікавлені в євроатлантичній інтеграції України не менше, ніж сам Київ.

Державний секретар США Ентоні Блінкен заявив, що Україна поки не може отримати запрошення в НАТО. Держсекретар не бачить такої можливості, поки йде війна з окупантом Росією. Однак Альянс посилюватиме Київ для того, щоб Україна змогла наблизитися до стандартів НАТО.

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