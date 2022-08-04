Євросоюз жорсткі санкції проти втікача Януковича і його сина

ЄС ввів санкції проти Януковича і його сина / УНІАН

У четвер, 4 серпня, ЄС впровадив санкції проти президента-втікача України Віктора Януковича через підрив територіальної цілісності. Крім цього, до списку санкцій потрапив і його син Олександр, повідомляє офіційний сайт Ради ЄС.

Відомо, що колишнього президента та його сина додали до списку жорстких обмежень за підрив територіальної цілісності, суверенітету та незалежності України, стабільності та безпеки держави. Крім того, на Олександра Януковича накладаються обмеження за угоди з окупаційними угрупованнями на Донбасі.

Відомо, що раніше діяли санкції проти Януковича і його сина за привласнення коштів українського бюджету.

"ЄС рішуче засуджує невибіркові напади Росії на цивільне населення і цивільну інфраструктуру і закликає Росію негайно і беззастережно вивести всі свої війська і військову техніку з усієї території України в межах її міжнародно визнаних кордонів", - додали в Раді ЄС.

Також Брюссель закликає забезпечити безпечне повернення з Росії викрадених українських дітей.

Раніше Главред писав, що президент країни-агресора Володимир Путін планує 15 Липня внести до Держдуми для ратифікації "союзний договір Росії, України і Республіки Білорусь", щоб відтворити таким чином якусь подобу СРСР. При цьому" з боку України "Путін збирається визнати окуповані території і" відновити "на цих територіях владу" легітимного " президента України Віктора Януковича. Договір з експрезидентом-втікачем нібито вже підписаний.

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