Зеленський і прем'єр Японії Кішіда проведуть переговори: про що говоритимуть

В ході бесіди Фуміо Кішіда підтвердить солідарність Японії з Україною, а також анонсує новий пакет різнобічної допомоги для відновлення України.

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Фуміо Кішіда та Володимир Зеленський сьогодні проведуть телефонні переговори / Колаж: Главред, фото: president.gov.ua

У вівторок, 29 серпня, відбудуться переговори прем'єр-міністра Японія Фуміо Кішіди та президента України Володимира Зеленського. Їх ініціював японський прем'єр.

Як пише Kyodo з посиланням на джерела в японському уряді, в ході бесіди Кішіда підтвердить солідарність Японії з Україною, а також анонсує новий пакет різнобічної допомоги для відновлення України.

Кішида також, ймовірно, скористається цими переговорами для узгодження позицій із Зеленським перед самітом країн "Великої двадцятки", який пройде в Індії в наступному місяці. Раніше повідомлялося, що на полях саміту прем'єр Японії планує обговорити зі світовими лідерами допомогу Україні та нові санкції проти Росії.

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Також урядом Японії вживаються заходи для підготовки проведення Міжнародної конференції з відновлення України на початку наступного року.

Візит Кішіди в Україну

У березні 2023 року прем'єр-міністр Японії відвідував Україну з офіційним візитом. Поїздку глави японського уряду тримали в секреті, вона відбулася одразу після зустрічі Кішіди з прем'єром Індії в Нью-Делі.

Фуміо Кішіда став останнім лідером країн "Великої сімки", який відвідав Україну.

На саміті Міжнародної Кримської платформи в серпні Кішіда заявив, що його країна послідовно підтримує суверенітет і територіальну цілісність України, включаючи Крим, і продовжить тісно співпрацювати з міжнародним співтовариством, зокрема з країнами G7, і буде приєднуватися до санкцій проти Росії.

Також Кішіда повідомив, що Японія надасть Україні допомогу на суму до 7 мільярдів доларів.

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