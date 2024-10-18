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"Це небезпечно": Зеленський поставив крапку в питанні мобілізації з 18 років

Руслана Заклінська
18 жовтня 2024, 19:14
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Партнери України хочуть, щоб мобілізаційний вік знизили, заявив Володимир Зеленський.
'Це небезпечно': Зеленський поставив крапку в питанні мобілізації з 18 років
Зеленський зробив заяву щодо зниження мобілізаційного віку / Колаж: Главред, фото: скріншот, Генштаб ЗСУ, УНІАН

Наразі українська влада не планує зменшувати вік призову і мобілізовувати 18-річних чоловіків. Однак міжнародні партнери хочуть, щоб в Україні знизили мобілізаційний вік. Про це заявив президент України Володимир Зеленський під час інтерв'ю українським журналістам в ефірі телемарафону.

"Партнери хотіли б, аби був зменшений мобілізаційний вік. У нас мобілізація від 25 років. Ми поки що не бачимо - для чого вводити ці зміни. Я вважаю, що на сьогодні це небезпечно", - сказав глава держави.

За його словами, Міністерство оборони України має інструменти для залучення людей до війська. Зеленський зазначив, що українці до 25 років, які бажають служити, можуть укладати контракти.

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"У Міноборони є контракти. І є можливість контрактуватися за своєю волею. Скажімо так, Міністерство оборони повинно пропонувати спеціальні контракти. Тоді людина, якщо вона має бажання, може піти служити за таким контрактом у будь-якому віці", - наголосив президент.

Президент запевнив, що наразі немає жодних планів щодо мобілізації осіб з 18 років.

'Це небезпечно': Зеленський поставив крапку в питанні мобілізації з 18 років
Закон про мобілізацію / Інфографіка: Главред

Мобілізація в Україні

Мобілізація в Україні - комплекс заходів, які проводяться з 2014 року у зв'язку з військовим вторгненням Російської Федерації.

У період із 2014 до 2015 року Київ провів шість хвиль часткової мобілізації, під час якої до армії призивали переважно громадян із досвідом військових дій або строкової служби в армії віком від 20 до 60 років.

24 лютого 2022 року Росія здійснила повномасштабне військове вторгнення в Україну. Київ оголосив загальну мобілізацію. До лав Сил оборони і безпеки призиваються військовозобов'язані громадяни (переважно - чоловіки) віком від 25 до 60 років.

Зниження призовного віку - останні новини

Нагадаємо, голова Ради резервістів Сухопутних військ ЗСУ Іван Тимочко заявив, що питання зниження мобілізаційного віку в Україні може розглядатися у разі нестачі ресурсів для оборони. За його словами, якщо законодавство буде ефективним і мотивуватиме громадян до служби, то питання зниження мобілізаційного віку до 18 років, можливо, не постане.

Також в Офісі Президента України повідомили, що США тиснуть на Володимира Зеленського щодо зниження мобілізаційного віку до 18 років. Проте військовий експерт Петро Черник вважає, що мобілізація з 18 років є занадто ранньою, і оптимальним віком для призову вважає 23 роки

Міністр оборони України Рустем Умеров прокоментував чутки про можливий тиск на Україну щодо зниження призовного віку до 18 років. Під час зустрічі міністрів оборони НАТО в Брюсселі він зазначив, що Міноборони не коментує спекуляцій про мобілізацію, а здійснює призов відповідно до чинного законодавства.

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