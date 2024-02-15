'Затуляють рота родичам': РФ максимально приховує втрати на 'Цезарі Кунікову'

Після атаки на корабель тіла вантажили на узбережжі в карети швидкої допомоги та везли до медзакладів, розповів речник ВМС ЗСУ.

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У Росії приховують втрати серед екіпажу ВДК "Цезар Куніков" / Колаж: Главред, фото: скріншот з відео, topwar.ru

В Росії приховують втрати серед екіпажу затонулого великого десантного корабля "Цезар Куніков", який ЗСУ знищили 14 лютого. Про це повідомив речник Військово-морських сил ЗСУ Дмитро Плетенчук в ефірі телемарафону.

За його словами, офіційно на борту корабля було 87 членів екіпажу. Проте точну кількість загиблих і поранених наразі встановити важко.

Плетенчук зазначив, що після атаки на корабель Росія евакуювала тіла на узбережжі. Невідомо живі чи мертві, але їх вантажили у карети швидкої допомоги та везли до медзакладів.

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Речник додав, що російська влада намагається максимально приховати цю інформацію. Росія "затуляє рота навіть родичам загиблих" і забороняє розміщувати інформацію про загиблих у соцмережах.

"Мотивують тим, щоб ми (українці - ред.) не раділи", - розповів Плетенчук.

Він підкреслив, що зазвичай інформація з’являється впродовж якогось часу і, переважно, у некрологах.

Знищення корабля "Цезар Куніков"

Нагадаємо, українські військові вранці 14 лютого вдарили дронами по російському великому десантному кораблі "Цезар Куніков" у Чорному морі. Корабель затонув. За даними ГУР, екіпаж корабля, ймовірно, не врятувався, оскільки пробоїна була велика.

Також відомо, що корабель був знищений п'ятьма морськими безпілотниками MAGURA V5 під час переходу з Новоросійська до Севастополя. Представник Головного управління розвідки Міноборони зазначив, що корабель міг перевозити ракетне озброєння для Збройних сил РФ.

Крім цього, знищення українськими силами російського десантного корабля "Цезар Куніков" обмежить можливості Росії у Чорному морі. Британська розвідка вказує, що цей корабель використовувався окупантами для підтримки Чорноморського флоту та війни проти України. Втрата судна ускладнить логістику Чорноморського флоту та перевезення між Росією та Кримом через Керченський міст.

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