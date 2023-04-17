Затоплені села, набережні, парки та стадіони: Україну накрив рекордний паводок

Через весняну повінь на півночі України підтоплено сотні домогосподарств.

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В Україні рекордний паводок / t.me/dsns_telegram

У кількох областях України стався значний підйом рівня води у зв'язку з рясними паводками.

Через весняну повінь на півночі України підтоплено 500 домогосподарств, повідомили у ДСНС. Спостерігається сезонне підвищення рівня води в межах річок Дніпро, Десна, Сейм, Прип'ять, Горинь та Західний Буг на територіях Волинської, Київської, Рівненської, Черкаської та Чернігівської областей.

У Київській області постійно проводиться моніторинг підняття рівня води, який контролюється, повідомила прес-служба Державної служби з надзвичайних ситуацій.

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"Київська область: ситуація з підйому рівня води - контрольована", - зазначено в повідомленні відомства.

Зазначається, що на території Київської області постійно здійснюється моніторинг підняття рівня води.

Повідомляється, що фахівці ДСНС здійснили обліт території Броварського району, де Поблизу села Погреби вода заблокувала деякі дороги та під'їзди до житлових будинків.

"Тут чергують рятувальники, які доставляють в сушу місцевих жителів і відкачують воду в житлових будинках", — пояснили в відомства.

Разом з тим в мережі публікують кадри справжнього "потопу", який стався в Києві в результаті паводка. При цьому під воду пішли цілі зони відпочинку, а також набережні в прибережних районах.

У Києві через підйом води майже повністю затопило набережну в районі вулиці Прирічної. Крім того, підтопило і дорогу на Оболонський острів, в результаті чого заблокованою виявилася техніка комунальників.

У столичному Гідропарку через паводок утворилося справжнє "озеро". При цьому футбольний стадіон на пляжі Венеція – повністю у воді.

Крім того, під воду йде київський парк "Муромець". У деяких місцях, судячи з фото очевидців, води було вище коліна.

У Києві затопило парк Муромець / Скріншот

Рекордний паводок в Україні: що говорять вчені

Нинішні підтоплення – це прояви змін клімату - вважає директор Інституту водних проблем і меліорації НААН Михайло Яцюк.

"Ми з вами є свідками проявів змін клімату. У попередні роки були бездощові і маловодні періоди. Ми не звикли до такої підвищеної водності. У цьому випадку зараз два процеси наклалися. Перший ми здійснюємо накопичення водних ресурсів у водосховищах Дніпровського каскаду. Друге, аномальна кількість опадів. У березні та квітні багато опадів. Тому у нас є прояви підтоплення і загрози для господарських споруд", — заявив він в ефірі ТРК "Київ".

Нагадаємо, раніше синоптик Тетяна Негадайлова розповіла, що підвищення температури навіть на 1-2 градуси насправді є суттєвим.

Синоптик додала, що для всіх регіонів потепління обертається катастрофою. Якщо територія країни знаходиться нижче рівня моря, то кожне підняття води призводить до затоплення територій.

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