'Засипають вогнем' українську піхоту: ворог хоче прорвати важливі рубежі

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- Ворог тисне на ЗСУ вогневим впливом
- Окупанти випускають по українських піхотинцях сотні боєприпасів
- Армії РФ не вдається реалізовувати свої плани на Сіверському напрямку
Армія країни-агресорки Росії на багатьох ділянках фронту активізувала свій наступ. Сіверський напрямок не став виключенням - ворог щоденно застосовує артилерію, міномети та дрони, щоб протиснути ЗСУ вогнем.
Про це 24 каналу розповів начальник штабу 4 батальйону оперативного призначення "Сила свободи" Микола Гриценко. За його словами, тільки за попередній тиждень противник випустив 1500 боєприпасів по українських військових.
"Також противник не боїться запускати КАБи, ФАБи різного типу в нашу зону відповідальності", - додав він.
Окрім цього ускладнює ситуацію для ЗСУ проблема з логістикою. Попри такий тиск українські захисники не дають малим групам піхоти РФ можливості просуватися вперед.
Ситуація на фронті - останні новини
Нагадаємо, військовий оглядач Денис Попович заявив, що можливість форсування Дніпра армією країни-агресора Росії у Херсонській області мінімальна.
Нагадаємо, Главред писав, що на Куп’янському напрямку армія країни-агресора Росії атакувала переправу через річку Оскіл. Росіяни намагались зруйнувати транспортну цивільну інфраструктуру.
Раніше також стало відомо, що армія країни-агресорки Росії прорвалася у промислову зону Курахового, що у Донецькій області, проте ворогу не вдалося повністю окупувати українське місто, тривають жорстокі бої.
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Що таке "Сила свободи"?
Сила Свободи - 4-й батальйон оперативного призначення 4-ї бригади швидкого реагування "Рубіж", що був створений на базі добровольців у січні 2023 року. Виконує бойові завдання зі стримання ворожої агресії РФ на Сході України.
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