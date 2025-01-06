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"Засипають вогнем" українську піхоту: ворог хоче прорвати важливі рубежі

Анна Косик
6 січня 2025, 19:53
517
Противник помітно посилив атаки з повітря, але ЗСУ не дають прорватися армії РФ вперед.
'Засипають вогнем' українську піхоту: ворог хоче прорвати важливі рубежі
Окупанти використовують тактику малих груп / Колаж: Главред, фото: 128-ма окрема гірсько-штурмова бригада, 31-ша окрема механізована бригада

Головне:

  • Ворог тисне на ЗСУ вогневим впливом
  • Окупанти випускають по українських піхотинцях сотні боєприпасів
  • Армії РФ не вдається реалізовувати свої плани на Сіверському напрямку

Армія країни-агресорки Росії на багатьох ділянках фронту активізувала свій наступ. Сіверський напрямок не став виключенням - ворог щоденно застосовує артилерію, міномети та дрони, щоб протиснути ЗСУ вогнем.

Про це 24 каналу розповів начальник штабу 4 батальйону оперативного призначення "Сила свободи" Микола Гриценко. За його словами, тільки за попередній тиждень противник випустив 1500 боєприпасів по українських військових.

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"Також противник не боїться запускати КАБи, ФАБи різного типу в нашу зону відповідальності", - додав він.

Окрім цього ускладнює ситуацію для ЗСУ проблема з логістикою. Попри такий тиск українські захисники не дають малим групам піхоти РФ можливості просуватися вперед.

'Засипають вогнем' українську піхоту: ворог хоче прорвати важливі рубежі
КАБ / Інфографіка: Главред

Ситуація на фронті - останні новини

Нагадаємо, військовий оглядач Денис Попович заявив, що можливість форсування Дніпра армією країни-агресора Росії у Херсонській області мінімальна.

Нагадаємо, Главред писав, що на Куп’янському напрямку армія країни-агресора Росії атакувала переправу через річку Оскіл. Росіяни намагались зруйнувати транспортну цивільну інфраструктуру.

Раніше також стало відомо, що армія країни-агресорки Росії прорвалася у промислову зону Курахового, що у Донецькій області, проте ворогу не вдалося повністю окупувати українське місто, тривають жорстокі бої.

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Що таке "Сила свободи"?

Сила Свободи - 4-й батальйон оперативного призначення 4-ї бригади швидкого реагування "Рубіж", що був створений на базі добровольців у січні 2023 року. Виконує бойові завдання зі стримання ворожої агресії РФ на Сході України.

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