'Засипають вогнем' українську піхоту: ворог хоче прорвати важливі рубежі

Противник помітно посилив атаки з повітря, але ЗСУ не дають прорватися армії РФ вперед.

https://glavred.net/ukraine/zasypayut-ognem-ukrainskuyu-pehotu-vrag-hochet-prorvat-vazhnye-rubezhi-10628132.html Посилання скопійоване

Окупанти використовують тактику малих груп / Колаж: Главред, фото: 128-ма окрема гірсько-штурмова бригада, 31-ша окрема механізована бригада

Головне:

Ворог тисне на ЗСУ вогневим впливом

Окупанти випускають по українських піхотинцях сотні боєприпасів

Армії РФ не вдається реалізовувати свої плани на Сіверському напрямку

Армія країни-агресорки Росії на багатьох ділянках фронту активізувала свій наступ. Сіверський напрямок не став виключенням - ворог щоденно застосовує артилерію, міномети та дрони, щоб протиснути ЗСУ вогнем.

Про це 24 каналу розповів начальник штабу 4 батальйону оперативного призначення "Сила свободи" Микола Гриценко. За його словами, тільки за попередній тиждень противник випустив 1500 боєприпасів по українських військових.

відео дня

"Також противник не боїться запускати КАБи, ФАБи різного типу в нашу зону відповідальності", - додав він.

Окрім цього ускладнює ситуацію для ЗСУ проблема з логістикою. Попри такий тиск українські захисники не дають малим групам піхоти РФ можливості просуватися вперед.

КАБ / Інфографіка: Главред

Ситуація на фронті - останні новини

Нагадаємо, військовий оглядач Денис Попович заявив, що можливість форсування Дніпра армією країни-агресора Росії у Херсонській області мінімальна.

Нагадаємо, Главред писав, що на Куп’янському напрямку армія країни-агресора Росії атакувала переправу через річку Оскіл. Росіяни намагались зруйнувати транспортну цивільну інфраструктуру.

Раніше також стало відомо, що армія країни-агресорки Росії прорвалася у промислову зону Курахового, що у Донецькій області, проте ворогу не вдалося повністю окупувати українське місто, тривають жорстокі бої.

Читайте також:

Що таке "Сила свободи"? Сила Свободи - 4-й батальйон оперативного призначення 4-ї бригади швидкого реагування "Рубіж", що був створений на базі добровольців у січні 2023 року. Виконує бойові завдання зі стримання ворожої агресії РФ на Сході України.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред