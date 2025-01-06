Повторний наступ РФ на Херсон: відомо, чи підуть окупанти на такий крок

Головне із заяви експерта:
- Ймовірність форсування Дніпра росіянами мінімальна
- Окупанти не зможуть знову захопити Херсон
Можливість форсування Дніпра армією країни-агресора Росії у Херсонській області мінімальна. Про це заявив військовий оглядач Денис Попович в ефірі "Radio NV".
"Скептично ставлюсь до цієї можливості останній місяць, коли про це почали казати. Можуть спробувати, але результат у них буде, м'яко кажучи, не такий, на який вони розраховують. Ці спроби вже були, ми чули перед новим роком, що ворог намагався десантуватися на правий берег", – сказав він.відео дня
За його словами, навіть якщо росіяни спробують форсувати Дніпро та почати штурми Херсона – у них це навряд вийде.
"Неможливо їм буде знову захопити Херсон у тих умовах, в яких вони зараз є. Але спробувати розтягнути наші сили, відволікти наші резерви вони можуть. Дуже великою ціною для своїх військовослужбовців", – наголосив Попович.
Ситуація на фронті - останні новини
Як повідомляв Главред, американський Інститут вивчення війни повідомив, що ЗСУ активізували наступальні операції в Курській області. Українські захисники досягли тактичних успіхів у трьох районах.
Також відомо, що Сили оборони України завдали вогневого ураження по одразу декількох місцях дислокації вогневих позиціях та тилах військ країни-агресорки Росії на Півдні.
Крім того, колишній співробітник СБУ Іван Ступак заявив, що на території від Покровська до Часового Яру в планах російських загарбників є здійснення великого оточення наших захисників.
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Хто такий Денис Попович?
Денис Попович – військовий оглядач. Працював у виданні Цензор.НЕТ, в газеті "Сегодня", був головним редактором видання "Судово-юридична газета", а також видання "Народна правда". У 2005-2014 роках працював в газеті "Комерсант-Україна", а з 1998 по 2005 рік - в газеті "Киевские Ведомости".
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