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Чи змусять знову носити маски та поголовно колоти COVID-вакцини: відповідь МОЗ

21 липня 2022, 04:40

Під час користування бомбосховищами неможливо змусити людей надягати маску або шукати її, тому що це питання часу і безпеки.

коронавірус
Чи повернуться маски та перевірки вакцинації-відповідь МОЗ / колаж Reuters

Коронавірус в Україні ніхто не скасовув, тому попри війну, громадяни мають по можливості дотримуватися правил респіраторного захисту і мати сертифікати про вакцинацію.

Головний санлікар Ігор Кузін відповів на запитання журналістів українського радіо - чи повернуть масковий режим і чи плануються "довоєнні" перевірки сертифікатів вакцинації.

Чи будемо ходити знову в масках

За словами головного санлікаря, його колеги з Міністерства охорони здоров'я "будуть дивитися за ситуацією", але наразі "маски не скасовані".

"Тобто по суті скасовано вимогу їх обов'язковості в закладах харчування або в інших громадських місцях. Але на розсуд підприємця може вимагатися маска", - пояснив він.

"За два роки ми звикли, що маска є захистом, і під час збільшення кількості випадків українці самі активно почнуть використовувати маски для самозахисту. Певна частина піде вакцинуватися", - додав Кузін.

Разом із тим лікар розуміє, що "під час користування бомбосховищами неможливо змусити людей надягати маску або шукати її, тому що це питання часу і безпеки".

Тому норма про носіння масок буде залишатися, швидше за все, рекомендаційною.

Чи перевірятимуть поголовно сертифікати

За словами Кузіна, звичне карантинне зонування було призупинено на період дії воєнного стану.

"Але ми будемо так само рахувати епідемічні пороги, виділяти регіони, де ситуація найбільш критична, і будемо закликати суб'єкти господарювання продовжити перевірку сертифікатів в тих регіонах, де дозволятиме ситуація з безпекою", - додав він.

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МОЗ вакцинація коронавірус Ігор Кузін
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