"Зайшли в хату пообідати, і вдарив снаряд": окупанти обстріляли Харківщину, 5 людей загинули

Наслідки обстрілів у Золочівській громаді на Харківщині/ Фото: Віктор Коваленко

Російські загарбники у неділю, 8 травня, обстріляли Харківську область. Внаслідок обстрілів загинули п’ятеро людей, ще п’ятеро отримали поранення.

Про загибель двох людей у місті Богодухів та околицях розповіли у Харківській обласній військовій адміністрації. Троє людей через обстріли рашистів отримали поранення.

Ще один чоловік загинув у Харківському районі, а двоє людей отримали поранення.

Також ще два чоловіки загинули внаслідок обстрілу окупантами селища Калинового. Населений пункт обстріляли з боку Козачої Лопані приблизно о 16:00. Про це розповів голова Золочівської громади Віктор Коваленко, повідомляє "Суспільне".

"Два чоловіки 71-го і 51-го років народження зайшли в будинок пообідати. І тут прямо в помешкання прилетів снаряд. Обидва загинули", – сказав Коваленко.

Крім цього, окупанти обстрілювали з артилерії з території РФ села Уди та Олександрівка.

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Раніше повідомлялося, що у неділю, 8 травня, російські окупаційні війська завдали ракетний удар по Шосткинському району Сумської області.

Нагадаємо, країна-агресорка Росія стягує зенітно-ракетні сили своєї армії на північ окупованого Криму. Збільшення кількості важкої техніки помітили у селі Філатівка, що неподалік від Херсонської області.

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