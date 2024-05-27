Загроза наступу РФ на півночі: ворог закидає ДРГ і обстрілює дві області

Росіяни намагаються розосередитися, щоб не потрапити під удари Сил оборони, розповів Вадим Мисник.

https://glavred.net/ukraine/ugroza-nastupleniya-rf-na-severe-vrag-zabrasyvaet-drg-i-obstrelivaet-dve-oblasti-10568279.html Посилання скопійоване

Ворог концентрує сили на півночі / колаж: Главред, фото: 71 окрема єгерська бригада, Міноборони РФ

Російські окупанти продовжують спроби прориву диверсійно-розвідувальних груп, а також обстрілюють райони вздовж усього кордону Сумської та Чернігівської областей, повідомив речник оперативно-тактичного угруповання військ "Сіверськ" Вадим Мисник.

"Явної концентрації на конкретній ділянці, що є однією з ознак підготовки наступальних дій там, не фіксується. Крім того, поруч із кордонами немає такого угруповання, яке може бути готове для здійснення масштабних наступальних дій ворогом. Ці сили зараз розосереджені", - сказав він у коментарі РБК-Україна.

Представник Сил оборони пояснив, що українські військові ведуть спостереження за вузловими залізничними станціями в прикордонних районах РФ, куди можуть прибувати ешелони з технікою, особовим складом і де може бути зосередження військ противника.

відео дня

Мисник додав, що росіяни намагаються розосередитися, щоб не потрапити під удари Сил оборони. Але щойно ворожі підрозділи та їхні засоби з'являються поруч із кордоном, вони знищуються.

Загроза наступу РФ на Сумщині - останні новини по темі

Раніше начальник ГУР Кирило Буданов заявив про те, що РФ може розвернутися для атаки на Суми. За його словами, атаки росіян у Харківській області триватимуть ще три-чотири дні, після чого війська РФ, як очікується, "зроблять рішучий наступ у напрямку Сум", пише The New York Times.

Пізніше Буданов розкрив імовірний напрямок штурму на Сумщині. Він пояснив, що росіяни від самого початку планували операцію не тільки в Харківській, а й у Сумській області, однак ситуація поки що їм не дала змоги розпочати активні дії.

Нагадаємо, у ЗСУ попередили про підготовку атаки РФ. Тільки за минулу добу українські військові зафіксували на Чернігівщині та Сумщині 55 обстрілів.

Наступ Росії 2024 Начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони Кирило Буданов прогнозує, що РФ може піти в наступ на фронті найближчими місяцями. За його словами, дати відсіч ворогові без військової допомоги союзників Україні буде "катастрофічно важко". Військовий експерт, полковник запасу СБУ Михайло Притула вважає, що окупанти можуть піти в новий наступ. Багато хто не виключає просування в напрямку Харкова. Постійні обстріли можуть вказувати на підготовку росіян. Військовий експерт Михайло Самусь заявив, що РФ готує новий наступ на травень-червень, оскільки збирає резерв із контрактників.

Більше новин:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред