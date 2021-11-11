Запідозрив у крадіжці, побив та прикував до стовпа: в Одеській області господар покарав працівника

Чоловік утримував працівника в теплиці / фото Нацполіція

В місті Білгороді-Дністровському, що на Одещині, місцевий житель прикував ланцюгом до стовпа працівника, якого запідозрив у крадіжці. Потерпілий, який майже добу сидів на ланцюгу, зміг звільнитися. Поліцію викликали сусіди.

Як передає пресслужба поліції області, 44-річний чоловік допомагав подружжю по господарству, поки не був запідозрений у крадіжці. За це господар вирішив його провчити, прикувавши потерпілого до стовпа в теплиці та утримуючи так майже добу.

Потерпілий зміг пошкодити ланцюг та вибіг на вулицю, де його побачили сусіди, які і повідомили про подію в поліцію. За словами 49-річного підозрюваного, він прикував працівника ланцюгом до стовпа (замкнув ланки замком), оскільки побоювався, що чоловік, якого він вважає винним у крадіжці, втече.

Тепер за незаконне позбавлення людини свободи чоловікові загрожує 5 років ув'язнення.

Раніше повідомлялося, що в Одеській області закохані підлітки втекли в ліс. Підлітків із м. Ананьїв Одеської області правоохоронці розшукували п'ять днів. Їх знайшли у лісі, де неповнолітні із підручних матеріалів побудували халабуду та жили там. Підлітки пояснили, що втекли з дому, бо хотіли жити разом.

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