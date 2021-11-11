УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Україна

Запідозрив у крадіжці, побив та прикував до стовпа: в Одеській області господар покарав працівника

11 листопада 2021, 15:27

Чоловікові вдалося втекти.

false
Чоловік утримував працівника в теплиці / фото Нацполіція

В місті Білгороді-Дністровському, що на Одещині, місцевий житель прикував ланцюгом до стовпа працівника, якого запідозрив у крадіжці. Потерпілий, який майже добу сидів на ланцюгу, зміг звільнитися. Поліцію викликали сусіди.

Як передає пресслужба поліції області, 44-річний чоловік допомагав подружжю по господарству, поки не був запідозрений у крадіжці. За це господар вирішив його провчити, прикувавши потерпілого до стовпа в теплиці та утримуючи так майже добу.

Потерпілий зміг пошкодити ланцюг та вибіг на вулицю, де його побачили сусіди, які і повідомили про подію в поліцію. За словами 49-річного підозрюваного, він прикував працівника ланцюгом до стовпа (замкнув ланки замком), оскільки побоювався, що чоловік, якого він вважає винним у крадіжці, втече.

Тепер за незаконне позбавлення людини свободи чоловікові загрожує 5 років ув'язнення.

Раніше повідомлялося, що в Одеській області закохані підлітки втекли в ліс. Підлітків із м. Ананьїв Одеської області правоохоронці розшукували п'ять днів. Їх знайшли у лісі, де неповнолітні із підручних матеріалів побудували халабуду та жили там. Підлітки пояснили, що втекли з дому, бо хотіли жити разом.

Читайте також:

viber
кражи новини України новини Одеси
Зараз ви переглядаєте новину «Запідозрив у крадіжці, побив та прикував до стовпа: в Одеській області господар покарав працівника». Інші новини України читайте в розділі «Україна». Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl + Enter. Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl + Enter
Реклама
Популярне
Смачні деруни з цибулею і сиром в духовці: готувати всього 12 хвилинСмачні деруни з цибулею і сиром в духовці: готувати всього 12 хвилин 2022 - рік якої тварини за східним календарем і в чому його зустрічати2022 - рік якої тварини за східним календарем і в чому його зустрічати Гороскоп на сьогодні для знаків Зодіаку: Близнюкам - любовний трикутник, Козерогам - грошовий бонусГороскоп на сьогодні для знаків Зодіаку: Близнюкам - любовний трикутник, Козерогам - грошовий бонус Східний гороскоп 2022: казкове кохання, фантастична вдача і фінансовий успіх в рік ТиграСхідний гороскоп 2022: казкове кохання, фантастична вдача і фінансовий успіх в рік Тигра 11.11 -дзеркальна дата, коли виконуються бажання і залучаються гроші11.11 -дзеркальна дата, коли виконуються бажання і залучаються гроші
16:51

У Харкові Land Cruiser протаранив людей на пішохідному переході

16:34

Віялові відключення в 21 столітті: чого варто побоюватися українцямПогляд

16:31

У Софії Ротару підозрюють хворобу ПаркінсонаВідео

16:26

"Лікувалася вдома, пила парацетамол": деталі смерті 23-річної вагітної дівчини у Львові

16:25

В Олександрії копи увірвалися на урок до вчителя-антивакцинатораВідео

Реклама
16:24

Вилучення України із "зеленого" списку ЄС: які країни залишилися відкритими для українцівВідео

15:35

Кому Новий рік 2022 принесе достаток і благополуччя: топ-3 знака, яким пощастить з грошима

15:27

Запідозрив у крадіжці, побив та прикував до стовпа: в Одеській області господар покарав працівникаВідео

15:04

65% українців не подобається робота Зеленського - результати опитування

14:59

Власникам євроблях пропонують "легалізувати" авто: як діє нелегальна схема

14:55

Ведуча Танців з зірками вийшла заміж за доларового мільйонера - тепер офіційно

14:30

Рубав шаблею по горлу і колов 30 разів: у Фінляндії чоловік по-звірячому убив українку

14:26

Тіло залишили в коридорі та обходили стороною: у лікарні Тернополя помер чоловік

14:17

День Гідності та Свободи 2021: коли відзначаємо та чи буде вихідний

14:15

Газпром не збільшив обсяг постачання газу в ЄС: в ОДТСУ викрили зухвалий обман РосіїВідео

14:13

Затримано зловмисника, який проломив череп відомому музичному продюсеруВідео

14:01

Міністр культури Олександр Ткаченко подав у відставкуВідео

14:00

Гороскоп на завтра 12 листопада 2021: Ракам - доленосна зустріч, Терезам - ризик фінансових втратВідео

13:46

"З голим торсом громив обладнання": в Мережу виклали відео дебошу Саакашвілі в лікарніВідео

13:31

"З Путіним розмовляли": Лукашенко заявив про перекидання зброї з Донбасу на кордон з Польщею

Реклама
13:30

Іван Яковина. Меркель насварила Путіна за мігрантівВідеоблоги

13:16

На дороги України виїжджають "діагностичні" патрулі: кого перевірятимутьФото

13:08

Пішла з життя відома радянська актриса, яка відсиділа п'ять років за вбивство свого чоловіка

12:40

"Якщо негідник на вулиці буде принижувати": Ніцой хоче жорсткіше карати за порушення мовного закону

12:24

"Провісник великої війни": соцмережі захопило та налякало криваве небо над КиєвомВідео

12:20

Бос з серіалу Моя улюблена Страшко підігрів чутки про роман з головною героїнею

12:08

"Номери світяться - можна перевірити через Bluetooth": противник вакцинації видав безглуздий фейк

11:59

У Польщі повідомили про першу смерть у таборі мігрантів на кордоні в Білорусі: померла дитинаВідео

11:54

Як правильно зберігати моркву, щоб вона не втратила свою користь - дієві способи

11:53

"Пора повернути цю землю собі": Скабєєва процитувала Гребенщикова і зазіхнула на КиївВідео

11:37

Гороскоп на грудень 2021: Левам - дивовижне везіння, Скорпіонам - заздрість суперників

11:36

Білоруські снайпери тримають табір біженців на кордоні під прицілом: ситуація загострюєтьсяВідео

11:29

Лікар назвав головні симптоми, що вказують на важку форму COVID-19

11:19

На виплат за вислугу та перерахунку: що потрібно знати пенсіонерам, які повернулися на роботу

11:02

Лерос заявив, що йому вручають підозру та хочуть кинути за ґрати за "фак" ЗеленськомуВідео

10:43

Повний місяць і місячне затемнення в листопаді 2021: яку небезпеку таїть в собі цей день

10:29

У МВС розкрили деталі спецоперації із затримання ката "ДНР" КуликовськогоВідео

10:28

Деякі люди не хворіють на COVID-19: учені з'ясували причину

10:08

Держкіно заборонило показ "Ржевський проти Наполеона" - із Зеленським у головній ролі

10:03

Як прикрасити ялинку в Новий рік 2022, щоб залучити удачу - стильні і незвичайні рішення в рік Тигра

Реклама
09:42

Східний гороскоп 2022: казкове кохання, фантастична вдача і фінансовий успіх в рік Тигра

09:34

Конфіскація авто та штрафи до 170 тисяч: в Україні завершилося пільгове розмитнення "євроблях"

09:33

Чорні нежиттєздатні легені: у Львові жертвою COVID-19 стала 23-річна вагітна жінкаВідео

08:53

Гороскоп на сьогодні 11 листопада: Близнюкам - незабутня зустріч, Стрільцям - доленосний поворотВідео

08:48

Зеленський подякував Порошенку за "мужній" вчинокВідео

08:37

11.11 -дзеркальна дата, коли виконуються бажання і залучаються гроші

08:30

Коронавірус в Україні 11 листопада: майже 25 тис. нових хворих і 652 жертви COVID-19Відео

08:14

Українець судитиметься з Болдвіном через смерть Гатчинс на знімальному майданчику фільму Іржа

08:02

Перевірку covid-сертифікатів в Україні вимагають скасуватиВідео

07:32

Гірше, ніж в Азії та Африці: у Європі різко зросла смертність від COVID-19Відео

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
© 2002-2021, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Ми використовуемо cookies
Прийняти