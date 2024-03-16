Заплатять за все: у Зеленського розповіли, що чекатиме росіян в найближчі дні

На думку Михайла Подоляка, окупанти мають сповна відчути наслідки своїх дій на території України.

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У Зеленського розповіли, чого чекати росіянам 15-17 березня / Колаж Главред, фото: Mash, скріншот із відео

Під час виборів у РФ окупанти, можливо, зможуть спостерігати дрони у своєму небі. На думку радника глави Офісу президента Михайла Подоляка, росіяни повинні не просто боятися, вони завжди будуть відчувати все те, що ми відчували, і це відчуття супроводжуватиме їх завжди. Про це він сказав в інтерв'ю 24 каналу.

Як підкреслив Подоляк, справедливість завжди настає після того, як ви пройдете найтемніші часи. Україна зараз саме проходить через такі часи.

"Ідеальне питання саме для цього моменту: чого слід очікувати росіянам? Чи слід їм боятися? Я завжди відповідатиму: їм не просто слід боятись. Вони споконвіку відчуватимуть все те, що ми відчували, і довічно відчуватимуть", – стверджує Подоляк. відео дня

Він додає, що вони повинні відчувати всю повноту своїх дій, і в цьому немає місця гуманітарному компоненту, коли йдеться про Росію і росіян, поки вони не пройдуть через покоління покаяння. Але для цього сьогодні вони мають боятись 15 – 17 березня.

"А після вони мають боятися 9 травня. Все, що є для них символічним. Тому що це і є спробою повернутися в минуле, яке вони хочуть масштабувати на нас з вами, які хочуть жити в майбутньому", – резюмував радник ОПУ.

Хто такий Михайло Подоляк Український політичний діяч, політтехнолог, журналіст, радник глави Офісу президента Володимира Зеленського. З початком повномасштабного вторгнення в Україну, брав участь в українсько-російських переговорах, пише Вікіпедія. Один з ключових спікерів ОП.

Наступ російських добровольців на територію Росії - що відомо

Президент Росії Володимир Путін звинуватив Україну в нібито атаках на Бєлгородську і Курську області. За словами глави Кремля, Київ, мовляв, намагається таким чином зірвати йому перевибори.

Керівник штабу російського добровольчого корпусу (РДК) розкрив деталі спільної операції російських добровольців на території Білгородської області РФ. Олександр "Фортуна" повідомив, що його підрозділ зумів просунутися "на кілька десятків кілометрів" углиб російської території та навіть взяти полонених.

У Легіоні "Свобода Росії" відзначили, що основною метою російських добровольців є зміна режиму російського диктатора Володимира Путіна. Вони також заявили, що готові відправитися "маршем" до Москви для досягнення цієї мети.

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