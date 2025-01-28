Захід на Дніпропетровщину: названо наслідки відступу ЗСУ з Великої Новосілки

Російські окупанти навряд будуть просуватись далі після окупації Великої Новосілки, зосередившись на перекиданні військ на інші напрямки, вказує експерт.

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Названо наслідки відступу ЗСУ з Великої Новосілки / Колаж: Главред, фото: 53 окрема механізована бригада імені князя Володимира Мономаха, Командування Об'єднаних Сил ЗС України

Про що сказав Нарожний:

Силам оборони України було важко втримати Велику Новосілку

Росіяни могли вже зайти в адміністративні межі Дніпропетровщини

Україні було непросто утримувати Велику Новосілку через те, що противник тиснув на фланги та створював загрозу лініям постачання. Таку думку висловив військовий експерт і засновник БО "Реактивна пошта" Павло Нарожний під час ефіру на Радіо NV.

Він зазначив, що Велика Новосілка є важливим укріпрайоном, який утримувався ще з 2014 року. Цей населений пункт ніколи не був під окупацією, і ворог неодноразово намагався захопити його, але зазнавав втрат і відступав на 5–7 кілометрів.

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Крім того, Нарожний зазначив, що стратегічне значення Великої Новосілки зумовлене її розташуванням на стику трьох областей – Дніпропетровської, Запорізької та Донецької, що має також важливий психологічний вплив.

"Тобто якщо ми відійдемо, то це означатиме, що ворог наблизився чи навіть зайшов в Дніпропетровську область. Звісно, це не матиме жодного стратегічного значення. Але психологічне значення має величезне", - сказав Нарожний.

Експерт припустив, що після захоплення цього населеного пункту ворог навряд чи намагатиметься просуватися далі. Натомість окупанти можуть перекинути свої сили на інші напрямки.

"Якщо ми відійдемо, то там позаду знаходиться водна перешкода, на якій дуже зручно утримувати оборону. Я більш ніж впевнений, що ворога там зупинять", - додав експерт.

Бої за Велику Новосілку - останні новини за темою

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, 26 січня, російські ЗМІ поширили повідомлення про те, що армія РФ нібито захопила Велику Новосілку в Донецькій області. Речник оперативно-стратегічного угрупування військ ОСУВ "Хортиця" Віктор Трегубов спростував ці заяви, зазначивши, що в селищі тривають бої.

Згодом Трегубов повідомив, що українські війська були виведені з південної частини Великої Новосілки.

Колишній заступник начальника Генштабу ЗСУ, генерал-лейтенант Ігор Романенко зазначив, що Велика Новосілка фактично втратила своє значення як оборонний опорний пункт.

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Хто такий Павло Нарожний? Павло Нарожний - український волонтер і військовий експерт. Засновник благодійної організації Реактивна пошта, яка допомагає Силам оборони України. Нарожний у якості військового експерта коментує актуальні події війни Росії проти України на радіо, Інтернет-ресурсах і телебаченні.

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