Заступник командира назвав найбільшу загрозу для України, окрім Росії

Жорін заявив, що українці мають покладатись виключно на власні сили.

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Жорін зробив заяву про українських союзників / Колаж: Главред, фото ua.depositphotos.com, t.me/MaksymZhorin

Ключові тези Жоріна:

Українці мають покладатись виключно на власні сили

Найбільша загроза для України - залежність

Наразі Україна не має твердої опори у вигляді союзників, тому ми не можемо дозволити собі слабкість, а також українці мають покладатись виключно на власні сили. Про це заявив заступник командира 3-ї окремої штурмової бригади Максим Жорін у своєму Telegram.

За його словами, найбільша загроза для України - залежність.

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"Колись ми самі поставили свою безпеку в залежність від інших держав. Нічого хорошого з цього не вийшло. Тож роздуплитись і діяти - це заклик не до ЄС чи когось ще, він в першу чергу до нас самих", - написав Жорін.

Жорін зазначив, що розбудова військово-промислового комплексу - це не просто "мільйони дронів", а повний цикл сучасних військових технологій.

"Військо - сучасне, технологічне, з новими підходами. Альянси з державами-партнерами. Економіка, яка працює на війну та перемогу", - підкреслив заступник командира.

Він наголосив, що українці мають усвідомити те, що за нас більше ніхто нічого не буде робити, тому відповідальність маємо нести самі.

"Світовий порядок змінюється вже. Час залежності закінчився: ми або будуємо свою силу, або нас змусять прийняти поразку", - резюмував Максим Жорін.

Перепалка в Овальному кабінеті - новини за темою

Як писав Главред, 28 лютого, президент України Володимир Зеленський прибув до Вашингтона, щоб зустрітися з Дональдом Трампом. Раптово між Зеленським і віцепрезидентом США Джей Ді Венсом виникла перепалка, в яку вліз і сам Трамп. Після перепалки Зеленський достроково залишив Білий дім.

Згодом президент США Дональд Трамп, коментуючи провальні переговори з президентом України Володимиром Зеленським про видобуток мінералів, заявив, що Зеленський не готовий до миру і хоче "битися".

Після скандальної зустрічі Зеленський дав інтерв'ю Fox News. Він наголосив, що не вважає, що зробив щось погане або образив американського лідера Дональда Трампа під час їхньої зустрічі. Також Зеленський заявив, що просто припинення вогню без гарантій безпеки не є прийнятним варіантом для України. На запитання журналіста, чи повернувся б він до Білого дому просто зараз, якби була можливість Зеленський відповів: "ні".

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Хто такий Максим Жорін Заступник командира 3-ї ОШБр, командир полку "Азов" (2016-2017), майор ЗСУ, начальник Центрального штабу Національного Корпусу. З першого дня повномасштабної агресії РФ проти України, 24 лютого 2022 р., взяв участь у формуванні Київського добровольчого загону ТрО "Азов — Київ", який у березні розширився до батальйону ТрО "Азов — Київ", а згодом - окремого полку спеціального призначення ЗСУ, який пізніше перейшов до лав ССО.

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