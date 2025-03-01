Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Україна

Заступник командира назвав найбільшу загрозу для України, окрім Росії

Маріна Фурман
1 березня 2025, 16:17
364
Жорін заявив, що українці мають покладатись виключно на власні сили.
Жорин, Украина
Жорін зробив заяву про українських союзників / Колаж: Главред, фото ua.depositphotos.com, t.me/MaksymZhorin

Ключові тези Жоріна:

  • Українці мають покладатись виключно на власні сили
  • Найбільша загроза для України - залежність

Наразі Україна не має твердої опори у вигляді союзників, тому ми не можемо дозволити собі слабкість, а також українці мають покладатись виключно на власні сили. Про це заявив заступник командира 3-ї окремої штурмової бригади Максим Жорін у своєму Telegram.

За його словами, найбільша загроза для України - залежність.

відео дня

"Колись ми самі поставили свою безпеку в залежність від інших держав. Нічого хорошого з цього не вийшло. Тож роздуплитись і діяти - це заклик не до ЄС чи когось ще, він в першу чергу до нас самих", - написав Жорін.

Жорін зазначив, що розбудова військово-промислового комплексу - це не просто "мільйони дронів", а повний цикл сучасних військових технологій.

"Військо - сучасне, технологічне, з новими підходами. Альянси з державами-партнерами. Економіка, яка працює на війну та перемогу", - підкреслив заступник командира.

Він наголосив, що українці мають усвідомити те, що за нас більше ніхто нічого не буде робити, тому відповідальність маємо нести самі.

"Світовий порядок змінюється вже. Час залежності закінчився: ми або будуємо свою силу, або нас змусять прийняти поразку", - резюмував Максим Жорін.

Перепалка в Овальному кабінеті - новини за темою

Як писав Главред, 28 лютого, президент України Володимир Зеленський прибув до Вашингтона, щоб зустрітися з Дональдом Трампом. Раптово між Зеленським і віцепрезидентом США Джей Ді Венсом виникла перепалка, в яку вліз і сам Трамп. Після перепалки Зеленський достроково залишив Білий дім.

Згодом президент США Дональд Трамп, коментуючи провальні переговори з президентом України Володимиром Зеленським про видобуток мінералів, заявив, що Зеленський не готовий до миру і хоче "битися".

Після скандальної зустрічі Зеленський дав інтерв'ю Fox News. Він наголосив, що не вважає, що зробив щось погане або образив американського лідера Дональда Трампа під час їхньої зустрічі. Також Зеленський заявив, що просто припинення вогню без гарантій безпеки не є прийнятним варіантом для України. На запитання журналіста, чи повернувся б він до Білого дому просто зараз, якби була можливість Зеленський відповів: "ні".

Інші новини:

Хто такий Максим Жорін

Заступник командира 3-ї ОШБр, командир полку "Азов" (2016-2017), майор ЗСУ, начальник Центрального штабу Національного Корпусу. З першого дня повномасштабної агресії РФ проти України, 24 лютого 2022 р., взяв участь у формуванні Київського добровольчого загону ТрО "Азов — Київ", який у березні розширився до батальйону ТрО "Азов — Київ", а згодом - окремого полку спеціального призначення ЗСУ, який пізніше перейшов до лав ССО.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

війна в Україні новини України Максим Жорін
Новини партнерів
Реклама

Головне за день

Більше
"Наші відносини з президентом США...": Зеленський опублікував важливе звернення

"Наші відносини з президентом США...": Зеленський опублікував важливе звернення

17:02Україна
Заступник командира назвав найбільшу загрозу для України, окрім Росії

Заступник командира назвав найбільшу загрозу для України, окрім Росії

16:17Україна
На Київ тиснутимуть: Bloomberg пише, що США не зупинять спроби припинити війну

На Київ тиснутимуть: Bloomberg пише, що США не зупинять спроби припинити війну

15:52Україна
Реклама

Популярне

Більше
"Україна не повернеться до бойових дій": Трамп зробив важливі заяви

"Україна не повернеться до бойових дій": Трамп зробив важливі заяви

Перехід на літній час 2025 - чи будемо переводити годинники

Перехід на літній час 2025 - чи будемо переводити годинники

Слухає і передає дані: 4 ознаки, що за вами шпигує телефон

Слухає і передає дані: 4 ознаки, що за вами шпигує телефон

Ціни в Україні стрімко злетять: нардеп прогнозує інфляцію до 40%

Ціни в Україні стрімко злетять: нардеп прогнозує інфляцію до 40%

"Мився раз на 3 роки": Барі Алібасов розповів про моторошний сморід від Юрія Лози

"Мився раз на 3 роки": Барі Алібасов розповів про моторошний сморід від Юрія Лози

Останні новини

17:02

"Наші відносини з президентом США...": Зеленський опублікував важливе звернення

16:39

Окупант "злетів у повітря": в ГУР повідомили про потужний вибух в МаріуполіВідео

16:33

Країни Балтії "дуже незадоволені", що Британія залишила їх за бортом - Sky News

16:17

Заступник командира назвав найбільшу загрозу для України, окрім Росії

15:53

Цифри зменшуються: в DeepState сказали, скільки території окупувала РФ

Скандальна зустріч Зеленського і Трампа у США: усі подробиціСкандальна зустріч Зеленського і Трампа у США: усі подробиці
15:52

На Київ тиснутимуть: Bloomberg пише, що США не зупинять спроби припинити війну

15:41

Загрожують роки в'язниці: Буйнова можуть посадити за ДТП

15:32

Фермери закликають посипати сади перцем чилі в березні: несподівана причина

15:12

Скільки місяців Україна зможе воювати без допомоги США - FT

Реклама
14:46

Чекають "складні перемовини": літак Зеленського приземлився у Лондоні

14:42

Чому навесні білять стовбури дерев: садівник назвав 4 причиниВідео

14:35

Хто розбив вазу: лише "справжні детективи" знайдуть відповідь за 5 секунд

14:31

Після пластики: Корольова вивела у світ невістку і показала, що з нею зробили

14:16

Гороскоп на березень 2025 для Дів: чого чекати в коханні, фінансах і на роботіВідео

14:15

В США пригрозили військовими діями: Пентагон розглядає силовий сценарій

14:00

Окупанти пішли ва-банк на важливому напрямку: що задумав ворог

13:31

Армія РФ зруйнувала позиції ЗСУ на важливому напрямку - ОСУВ "Хортиця"

13:14

Після напруженої дискусії в США: у ЦПД анонсували термінові заходи

12:28

"Далі буде ще тепліше": синоптик попередила про зміни у погоді

12:27

Гороскоп на березень 2025 для Близнюків: чим здивує перший місяць весниВідео

Реклама
12:05

ЗСУ вдарили по аеродрому в Криму: втрати росіян на півострові вражають

12:00

Україна здатна обійтися без допомоги США, а на Трампа і Штати без неї чекає фіаско – КоваленкоВідео

11:54

Ціна стрімко "летить" донизу: в Україні дешевшає улюблений овоч

11:51

Путін може використати конфлікт Зеленського і Трампа як козир – WSJ

11:05

Гороскоп на березень 2025: на Тельців чекають події, яких неможливо уникнутиВідео

10:58

"Немає де жити": постраждалий розповів розповів про удари БпЛА по Харкову

10:23

Україну атакували півтори сотні дронів, постраждали 4 області: всі деталіФото

10:21

Джастін Тімберлейк скасував концерт за кілька хвилин до його початку

10:00

Росія не ризикне атакувати британських військових: Гетьман - про миротворців НАТО в Україні

09:55

У Білому домі зробили гучну заяву про військову допомогу Україні

09:48

"Місяць буде просто вау!": гороскоп на березень 2025 для ОвнівВідео

09:20

Гороскоп на завтра 2 березня: Близнюкам - вражаючий день, Рибам - відпочинок

09:17

"Зеленський має попросити вибачення": у Білому домі вибухнули новою заявою

08:48

Після перепалки в Білому домі: премʼєр Британії поговорив із Зеленським та Трампом

07:49

Горів медзаклад після влучання дрона: окупанти масовано атакували ХарківФото

07:10

Де три відмінності між котами: лише гостроокі генії вгадають за 25 секунд

06:10

Що насправді хоче Трамп?Погляд

05:30

Три щасливі дні у березні для кожного знака: астрологи озвучили дати

05:05

Чи можна казати "доктор" на лікаря: вчителька розвіяла усі сумнівиВідео

04:30

Водіїв закликали зберігати кавову гущу в авто: у чому причина

Реклама
03:30

"Просто мафіозі": експерт про неадекватні вимоги Орбана і Фіцо до УкраїниВідео

03:00

"Мився раз на 3 роки": Барі Алібасов розповів про моторошний сморід від Юрія Лози

02:30

Веселий і складний тест на IQ: потрібно знайти 5 лимонів серед курчат за 5 секунд

01:34

"Це без нас": Зеленський назвав причину перепалки з Венсом і Трампом

01:17

Зеленський відмовився повертатися в Білий дім до Трампа: інтерв'ю Fox News

01:15

Лідерство в крові: 5 знаків Зодіаку, які мають якості керівника

01:02

Трамп після скандалу відповів, чи готовий до нових переговорів із Зеленським

00:43

Європейські країни на боці Трампа у скандалі із Зеленським

00:39

Трамп може припинити всю військову допомогу Україні - ЗМІ

28 лютого, п'ятниця
23:32

Карта Deep State онлайн за 28 лютого що відбувається на фронті (оновлюється)

Новини України
Новини КиєваТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніКурс валютМобілізаціяТарифиПолітика
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраМісячний календар 2024
Лайфхаки та хитрощі
ПрибиранняАвтоПранняКімнатні рослиниУсе про сало
Синоптик
Магнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтраПилова буряПрогноз погоди
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре Тана
Привітання
З днем народження, кумЗ днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження подруги
Війна з Росією
КримРозпад РосіїБої за АвдіївкуВійськова допомогаКарта повітряних тривогРосія проти НАТОБої в Курській областіКонтрнаступ ЗСУБавовна в Росії
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиСпорт з Анітою ЛуценкоУкраїнська мова з АвраменкомУсе про шоу-бізнес
Рецепти
ЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове меню
© 2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти