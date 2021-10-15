"Замерзають вуха": пацієнти скаржаться на моторошні умови в лікарні Харкова

У Харкові пацієнти скаржаться на жахливі умови в лікарнях / УНІАН

У Харкові в міській клінічній лікарні пацієнти з коронавірусом скаржаться на моторошні умови - так, у палатах холодно і відвалюється стеля, повідомила в Facebook одна з пацієнток Ольга Кравцова.

За словами жінки, вона пересувається на інвалідному кріслі і вказала, що тільки турбота небайдужих людей дозволила їй опинитися в палаті. Також вона розповіла, що потрапила у в "спартанські умови". Однак їй пощастило, адже в цій лікарні, на відміну від інших, є кисневі концентратори.

"А в інших лікарнях по місту та області люди просто задихаються без кисню", – написала Кравцова.

Відзначається, що умови в лікарні не дозволяють пацієнтам з інвалідністю підтримувати щоденну гігієну, на пацієнтів зі стелі і стін обсипається штукатурка.

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"Ось я лежу в ліжку в куртці, шапці і капюшоні. У мене замерзають вуха. Тому ті, хто вважав, що я вирушила на курорт, пропоную помінятися зі мною місцями. Хто хоче на такий "курорт"?"- звернулася вона до своїх фолловерів.

Варто зазначити, що станом на ранок п'ятниці, 15 жовтня 2021, коронавірус в Україні за добу виявили у 13 624 жителів країни. У тому числі захворіли 1177 дітей і 170 медпрацівників. Було госпіталізовано 4 947 осіб; летальних випадків - 202; одужали - 4 591 осіб.

Також Главред повідомляв, що кількість щоденних випадків інфікування на коронавірус вже зрівнялася з найвищими показниками весни. У МОЗ заявили, що пік цієї хвилі ще попереду.