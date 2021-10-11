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"Стала не потрібна": історія Кудрі, яку за 7 років повернули до притулку, отримала продовження

11 октября 2021, 18:03

Минулі господарі повернули Кудрю до притулку через те, що собака, мовляв, постаріла.

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Собаку Кудрю забрали нові господарі / facebook.com/VernostAnimalRescueDnepr

Собака Кудря з Дніпра, яку господарі повернули до притулку за 7 років, знайшла нових господарів. Після того, як історія стала резонансною, знайшлися люди, які захотіли забрати її додому. Тварину вирішила забрати пара пенсіонерів.

Як повідомляє Товариство захисту тварин Вірність, собаку на прізвисько Кудря кілька років тому забрали з притулку в сім'ю. Але через 7 років її вирішили повернути. Своє рішення люди пояснили тим, що собака нібито постаріла.

"Кудрю у нас брали цуценям, а потім повернули. Через 7 років. Стала не потрібна! А вона така ніжна собака", - розповіли волонтери.

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Після цього почалися пошуки нових господарів для собаки. Історія Кудрі вразила багатьох людей, знайшлися і ті, які захотіли її забрати. У підсумку Кудрю забрала до себе пара пенсіонерів. Собака вирушила до нового будинку.

Нагадаємо, у липні киянин Віктор Опанасенко став справжньою зіркою соціальних мереж. Київ 20 липня накрили дощі, а пес злякався потоків води на дорозі. Віктор кинувся витягувати собаку з води і навіть пробив собі ногу.

З'ясувалося, що двоє цуценят - Ніка і Бармалей - живуть в будці охорони на будівництві, де працює 57-річний Віктор. До речі, саме Бармалей потрапив на відео, яке стало резонансним в соцмережах.

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