Заміна для Філарета: в УПЦ КП заявили про обрання нового патріарха

Під час позачергового Архієрейського собору шляхом таємного голосування було одноголосно обрано нового патріарха на заміну Філарету, вказують ЗМІ.

https://glavred.net/ukraine/zamena-filaretu-v-upc-kp-zayavili-ob-izbranii-novogo-patriarha-10750871.html Посилання скопійоване

Про що йдеться у матеріалі:

21 березня, на наступний день після смерті почесного патріарха ПЦУ і митрополита Філарета, було оголошено про обрання його наступника. Відповідне рішення ухвалили сім архієреїв УПЦ КП. Про це пише "Українська правда".

Голосування проходило як у очному форматі, так і дистанційно. Рішення прийняли під час позачергового засідання Архієрейського собору, яке відбулося ввечері 20 березня та вранці 21 березня.

відео дня

Не пропустіть важливе - приєднуйтесь до нас у WhatsApp.

Участь у голосуванні брали архієреї як з України, так і з-за кордону. Серед них — митрополити, архієпископи та єпископи різних єпархій. Водночас архієпископ Білоцерківський Андрій відмовився долучатися до голосування, пояснивши це, на його думку, порушенням регламенту та статуту церкви.

"Шляхом таємного голосування патріархом Київським і всієї Руси-України одноголосно обрано архієпископа Сумського і Охтирського Никодима (Кобзаря)", - повідомив архієпископ Даниїл.

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, на 97-му році життя помер почесний патріарх Православної церкви України Філарет (у миру — Михайло Денисенко). Про його смерть стало відомо у п’ятницю, 20 березня.

У Києві розпочалася церемонія прощання з Філаретом. Тисячі вірян мають можливість віддати шану одному з найвідоміших духовних діячів країни. Того ж дня тіло патріарха доставили до Свято-Михайлівського Златоверхого собору.

Про джерело: Православна церква України Православна церква України (ПЦУ) — християнська церква, найчисельніша православна церква в Україні за кількістю вірян. Одна з шістнадцяти автокефальних православних церков, п'ятнадцята в диптиху. Константинопольська православна церква визнає ПЦУ єдиною канонічною правонаступницею Київської митрополії, тоді як Католицька церква єдиною канонічною правонаступницею визнає УГКЦ, пише Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред