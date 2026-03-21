Заміна для Філарета: в УПЦ КП заявили про обрання нового патріарха

Про що йдеться у матеріалі:
- УПЦ КП вибрала нового патріарха
- Ним став архієпископ Сумський Никодим
21 березня, на наступний день після смерті почесного патріарха ПЦУ і митрополита Філарета, було оголошено про обрання його наступника. Відповідне рішення ухвалили сім архієреїв УПЦ КП. Про це пише "Українська правда".
Голосування проходило як у очному форматі, так і дистанційно. Рішення прийняли під час позачергового засідання Архієрейського собору, яке відбулося ввечері 20 березня та вранці 21 березня.
Участь у голосуванні брали архієреї як з України, так і з-за кордону. Серед них — митрополити, архієпископи та єпископи різних єпархій. Водночас архієпископ Білоцерківський Андрій відмовився долучатися до голосування, пояснивши це, на його думку, порушенням регламенту та статуту церкви.
"Шляхом таємного голосування патріархом Київським і всієї Руси-України одноголосно обрано архієпископа Сумського і Охтирського Никодима (Кобзаря)", - повідомив архієпископ Даниїл.
Смерть Філарета - останні новини за темою
Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, на 97-му році життя помер почесний патріарх Православної церкви України Філарет (у миру — Михайло Денисенко). Про його смерть стало відомо у п’ятницю, 20 березня.
У Києві розпочалася церемонія прощання з Філаретом. Тисячі вірян мають можливість віддати шану одному з найвідоміших духовних діячів країни. Того ж дня тіло патріарха доставили до Свято-Михайлівського Златоверхого собору.
Інші новини:
- ЗСУ "підсмажили" важливі об'єкти в РФ: Генштаб розкрив деталі
- Росія готує вихід із війни проти України - який сценарій задумали в Кремлі
- РФ хотіла підготувати "замах" на Орбана - WP
Православна церква України
Православна церква України (ПЦУ) — християнська церква, найчисельніша православна церква в Україні за кількістю вірян. Одна з шістнадцяти автокефальних православних церков, п'ятнадцята в диптиху. Константинопольська православна церква визнає ПЦУ єдиною канонічною правонаступницею Київської митрополії, тоді як Католицька церква єдиною канонічною правонаступницею визнає УГКЦ, пише Вікіпедія.
