Один із них абсолютно поганий: названо два сценарії розвитку війни в Україні

Після останніх заяв з Білого дому існує лише два подальших варіанти розвитку подій в Україні, один із яких абсолютно негативний, вважає Сотник.

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Названо два сценарії розвитку війни в Україні / Колаж Главред, фото: 22 окрема механізована бригада, kremlin.ru

Про що сказав Сотник:

Існує два варіанти розвидку подій щодо війни в Україні

Вирішальне значення матиме позиція Європи

З огляду на початок переговорів між США та Росією, а також зростаючий тиск на Україну з боку адміністрації Трампа, для України існує два можливих сценарії розвитку подій. Про це в інтерв’ю Главреду заявив головний редактор Sotnik-TV, журналіст і публіцист Олександр Сотник.

Перший варіант передбачає продовження війни, у якій Європа відкрито підтримає Україну. В такому разі, за словами Сотника, Трамп не оголошуватиме війну Європі, а російські окупанти зазнають серйозних втрат і будуть змушені відступити. Надалі вони можуть лише заявляти про свою "перемогу", прикриваючись збереженням суверенітету, однак реальність буде іншою.

Дивіться інтерв'ю з Олександром Сотником, у якому він розповів, як РФ перетворює США на союзника, і що далі буде з війною в Україні:

Важливо звільнити окуповані території та завдати агресору рішучої поразки, щоб Росія зрозуміла: її більше не буде ані в Україні, ані в Польщі, ані в країнах Балтії, ані в Європі загалом.

"Але я боюся, що це моє побажання нереальне на даний момент. Боюся, все піде за поганим сценарієм. І тоді, як мінімум, на нас чекає континентальна війна, а, можливо, навіть глобальна стане неминучою", - вказує він.

За словами Сотника, негативний сценарій передбачає, що вже цього року Трамп і Путін можуть змусити Україну до поступок у той чи інший спосіб.

Путін має у своєму арсеналі низку гібридних стратегій, серед яких маніпуляції на виборах, атаки на енергетичну інфраструктуру, зокрема АЕС, та інші методи тиску. Всі ці сценарії вже ретельно опрацьовані та можуть бути реалізовані у форматі спецоперацій.

"Якщо Європа не вступить у війну, на Україну чекають дуже важкі часи, а потім і Європу, тому що тоді світова війна стане неминучою", - резюмував Сотник.

Які найгучніші передвиборчі обіцянки Дональда Трампа / Інфографіка: Главред

Війна в Україні - останні новини за темою

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, заява президента США Дональда Трампа, в якій він назвав Володимира Зеленського "диктатором без виборів", викликала занепокоєння серед українців щодо можливого перегляду військової підтримки з боку нової американської адміністрації. Про це повідомляє Le Monde.

Водночас NBC News оприлюднило матеріал, у якому зазначається, що Трамп чинив тиск на Україну та намагався шантажувати Зеленського під час переговорів про мирне врегулювання війни з Росією.

The Telegraph пише, що прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер відвідає США, де зустрінеться з Трампом і представить йому мирний план щодо України. За інформацією видання, під час переговорів Стармер пояснить, як європейські війська можуть забезпечити виконання можливого припинення вогню, якщо угоду буде укладено за посередництва Трампа.

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Хто такий Олександр Сотник Олександр Сотник (творче ім'я – Саша Сотник) – письменник, публіцист, автор-виконавець пісень, диктор радіо і телебачення, блогер. Творець і автор каналу Sotnik-TV. Виступає з жорсткою критикою російської влади. 11 березня 2010 підписався під зверненням "Путін повинен піти". Під час російсько-української війни неодноразово виступав з осудом російської збройної агресії проти України, пише Вікіпедія.

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