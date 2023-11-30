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Заходять з флангу і по центру: росіяни перейшли в наступ на Запоріжжі - експерт

Юрій Берендій
30 листопада 2023, 22:58
За словами експерта, ситуація на південному фасі бойових дій залишаються достатньо складною. Водночас росіяни активізували спроби відбити втрачені позиції.
Заходять з флангу і по центру: росіяни перейшли в наступ на Запоріжжі - експерт
На Запорізькому напрямку може повторитись Авдіївський сценарій / Колаж Главред, фото: 43 окрема механізована бригада, Генштаб ЗСУ

Для Сил оборони України на Запорізькому напрямку ситуація складається не найкращим чином. Про це в ефірі 24 каналу повідоимив військовий експерт з Іраїлю Давид Шарп. За його словами, вирішальним фактором на цьому напрямку буде кількість резервів, які росіяни зможуть задіяти.

"Російська оборонна доктрина передбачає контратаки при першій можливості. Це стосується і району Вербового та Роботиного. Тим паче, що українські наступальні дії в порівнянні з літом та початком осені зараз менш активні", – зауважив Давид Шарп.

Він додав, що росіяни здійснюють контратаки навіть на локальному рівні з використанням малих груп. При цьому, Силам оборони України вдалось зробити виступ для вклинювання в оборону противника в напрямку Токмака.

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"Будь-яке вклинювання має й зворотний бік. З одного боку, ти наступаєш та розширяєшся, але з іншого боку, коли вклинювання стає статичним – його зручно атакувати", – наголосив військовий експерт.

Він робить висновок, що росіяни намагаються провести наступ з флангу та напряму "в лоб", проте наразі ці атаки є неефективними та обмеженими через відсутність значущих успіхів. Але існує загроза, що при збільшенні їхніх резервів ситуація може стати аналогічною тій, що виникає поблизу Авдіївки. Так само, як у тому випадку, місто оточене з флангів, і росіяни намагаються захопити його, хоча наразі це безрезультатно.

Еексперт резюмує, що можна очікувати подальше активізування росіян на Запорізькому напрямку, за умови, що у них є достатньо сил та засобів.

Бойові дії на Запорізькому напрямку

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, Сили оборони України досягли вагомих успіхів в районі Роботиного Запорізької області. Про це повідомили в Інституті вивчення війни.

Як повідомили в моніторинговійгрупі DeepState, Збройні сили України вживають всіх можливих заходів для звільнення територій від російських окупантів. Є позитивні результати від операцій на фронті в Запорізькій області.

Керівниця Об’єднаного координаційного пресцентру Сил оборони "Південь" Наталія Гуменюк зазначила, що Збройним силам України потрібна зброя, яка здатна ефективно знищувати лінії оборони окупантів.

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