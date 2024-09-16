Забруднена вода з Десни вже дісталася Київщини: що відомо

Основна концентрація забруднення – у Чернігівській області між селами Остер та Максим.

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Забруднена вода з Десни вже дісталася Київщини / колаж: Главред, фото: Київводоканал, Вікіпедія

Забруднена вода з Десни, у яку потрапили органічні речовини з річки Сейм, вже дісталася Київщини. Нині вона зафіксована між селами Літки та Рожни. Про це під час телемарафону розповів голова Державного агентства водних ресурсів України Ігор Гопчак.

Він наголосив, що основна концентрація забруднення – у Чернігівській області між селами Остер та Максим.

"На цей момент забруднення дійшло до 336 км від впадання по річці Десна, тобто воно вже у Київській області між селами Літки та Рожни", – зазначив посадовець. відео дня

За словами Гопчака, вже зафіксували перші ознаки зміни кольору води, рівня каламутності в Десні у Київській області.

Водночас він запевнив, що фахівці Київводоканалу вживають заходів, щоб унеможливити потрапляння брудної води до киян.

"У п’ятницю приїхало 120 тонн активованого вугілля, яке буде використане для додаткового очищення води. Також були поставлені додаткові бонові загородження, є необхідні реагенти. Тобто Київводоканал може прибрати і запах, і органічну речовину, жителі Києва будуть забезпечені питною водою відповідної якості", – підкреслив Гопчак.

Що за річка Десна Десна — річка в Україні (Сумська, Чернігівська, Київська області) та Росії (Смоленська та Брянська області). Ліва притока Дніпра (басейн Чорного моря).

У Десні та її притоках водиться понад 35 видів риб, серед яких карась китайський, судак, головень, жерех (білизна), густера, лящ, вязь, чехоня, верховодка (уклейка), плотва, карась, окунь, короп, щука, вугор, сом, в'юн, йорж, носар, лин, стерлядь.

Забруднення води в Десні - що відомо

Нагадаємо, як повідомляв Главред, в річці Сейм, що є притокою Десни, зафіксовано значне перевищення гранично допустимих концентрацій забруднювальних речовин, зокрема, амонію та завислих речовин.

Голова Державного агентства водних ресурсів України Михайло Янчук зазначив, що ситуація з забрудненням річок Сейм та Десна потребує ретельного моніторингу та координації дій між різними відомствами.

Заступник директора ПрАТ "Київводоканал" Володимир Костюк повідомив, що через забруднення річки Десна місто Київ може перейти на альтернативні джерела водопостачання.

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