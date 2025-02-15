Європа об’єднається і почне тиснути на Трампа: експерт дав прогноз на події в Україні

Європа може почати тиснути на Трампа, щоб він активніше залучав її до процесу переговорів.

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Як ставиться Європа до рішень Трампа / колаж: Главред, фото: 22 окрема механізована бригада, Вікіпедія

Ключові тези Рейтеровича:

Європа може почати поводитися більш суб’єктно

Для України це прекрасний шанс скористатися ситуацією

14 лютого розпочалася Мюнхенська конференція з безпеки. Про основні події першого дня в інтервʼю Главреду розповів керівник політико-правових програм Українського Центру суспільного розвитку Ігор Рейтерович.

Експерт розповів про попередні заяви Трампа від керівника Пентагона Піта Гегсета, причому були доволі критичні заяви в європейських медіа. Рейтерович спрогнозував, яка може бути подальша реакція.

відео дня

Рейтерович повідомив, що Європа об’єднається, тобто почне поводитися більш суб’єктно. Можливо, вона просто почне тиснути на Трампа, щоб він активніше залучав її до процесу переговорів.

"Це важливий момент. Для України це прекрасний шанс скористатися ситуацією. Адже ми розуміємо, якщо за столом переговорів будемо лише ми й американці (з Росією окрема історія) - це одне, а якщо там будутьукраїнці, американці й європейці - це інша, значно вигідніша для нас ситуація. Адже, як кажуть: "Гуртом і батька легше бити". У такому випадку можна буде аргументованіше пояснювати американцям, що насправді відбувається і до чого це може призвести", - додав експерт.

Що відомо про Мюнхенську конференцію / Інфографіка: Главред

Рейтерович також повідомив, що Європа повинна відреагувати адекватно.

"Не плакатися, що її образили, а, навпаки, показати, що таке європейська дипломатія та єдність. Тим більше, що серед європейських країн є ті, які без проблем можуть взяти на себе таку роль і продемонструвати Трампу, що з ними треба рахуватися. Неможливо просто приїхати й розповідати, яке їхнє місце та що вони повинні робити", - додав експерт.

Мюнхенська конференція 2025 - останні новини

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, що стали відомі подробиці зустрічі Зеленського та віцепрезидента США. Віцепрезидент США після зустрічі з Володимиром Зеленським заявив, що Вашингтон хоче завершення війни, але прагне тривалого миру, а не нового конфлікту в Європі через кілька років.

Президент України повідомив, що в України буде мало шансів вижити без військової підтримки США. Зеленський наголосив, що подальша військова підтримка з боку США є критично важливою для оборони України та її майбутнього. Він зазначив, що навіть не хоче уявляти такого сценарію.

Володимир Зеленський зробив гучну заяву у Мюнхені, що РФ не планує завершувати війну. Росіяни навмисно вдарили безпілотником по Чорнобильській атомній електростанції у ніч на 14 лютого. Це свідчить про те, що російський диктатор Володимир Путін не готується завершувати війну.

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