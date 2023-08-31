Є три версії: правоохоронці не виключили підрив гелікоптерів Мі-8 на Донбасі

У Донецькій області сталася авіакатастрофа - упали два військові вертольоти Мі-8. Держане бюро розслідувань вже розпочало розслідувати справу. Про це йдеться на сайті ДБР.
Відомо, що авіакатастрофа сталася 29 серпня у Краматорському районі. Гелікоптери виконували бойове завдання. Внаслідок цього загинули 6 військовослужбовців.
Правоохоронці розслідують справу за статтею "Порушення правил польотів або підготовки до них". За це передбачається відповідальність у вигляді позбавлення волі на строк до 15 років.
Є три версії авіакатастрофи:
- диверсія,
- ураження вертольотів ворогом,
- незадовільний стан гелікоптерів чи підготовка до польотів.
Спеціалісти проведуть ретельну діагностику бортових самописців, щоб дізнатися причину катастрофи.
Катастрофу двох вертольотів Мі-8 в Донецькій області
У середу, 30 серпня, стало відомо, що у Донецькій області розбилися два українських вертольоти Мі-8. Представник 18-ї окремої бригади армійської авіації імені І.Сікорського Євген Рокита розповів, що загинули 6 пілотів бригади, вони виконували бойове завдання. Загиблі були офіцерами. Імена загиблих не розголошуються.
Є інформація, що у момент авіакатастрофи в повітрі був російський винищувач Су-35, а вертольоти заходили на посадку, щоб уберегтись від ймовірного удару.
Прощання із загиблими українськими пілотами буде в Полтаві. Панахида буде 1 вересня о 10:00 біля Свято-Успенського собору.
Інші новини:
- У Британії - новий глава Міноборони: що зміниться для України з приходом Гранта Шеппса
- США перекинуть до Британії 54 ядерних бомбардувальників F-35 - The Telegraph
- Поліцейська стрілянина у Дніпрі: у ДБР пояснили, чи був загиблий п'яним