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Ясько відповіла на хейт після зізнання про роман з Саакашвілі

2 октября 2021, 15:54

Неприпустимо піднімати хейт під новинами про приватне життя, вважає Єлизавета Ясько.

Ясько, Саакашвілі
Єлизавета Ясько та Михайло Саакашвілі / скріншот

Народний депутат від фракції Слуга народу Єлизавета Ясько прокоментувала негативні висловлювання після оприлюднення інформації про те, що вона має романтичний зв'язок з екс-президентом Грузії Михайлом Саакашвілі.

У коментарі УНІАН вона назвала неприпустимим хейт, який виник через оприлюднення інформації про їхні особисті стосунки з колишнім президентом Грузії, головою виконавчого комітету Національної ради реформ України Міхеілом Саакашвілі, якого затримали в Грузії і помістили в пенітенціарну установу.

Коментуючи висловлювання під її постом в Facebook, де вони з Саакашвілі заявили про любовні стосунки, народного депутата України Іванни Климпуш-Цинцадзе (фракція Європейська солідарність) про те, що вона має стосунки з одруженим чоловіком, Ясько зазначила, що краще б її колега по парламенту "думала про Україну і про захист українських інтересів, і тоді б приватне життя її точно не повинна цікавити". "Мені соромно, що, на жаль, є такі коментатори", - додала Ясько.

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Також вона сказала, що неприпустимо, що піднявся хейт під новинами про їхнє приватне життя. Ясько зазначила, що якщо уважно подивитися відео, де вони з Саакашвілі говорять про відносини, то "Михайло говорить про те, що він вдячний своєму минулому, в тому числі своїй колишній дружині. Але зараз правда така, що ми разом і пора йти вперед".

Вона підкреслила, що у зв'язку із затриманням Саакашвілі в Грузії відбувається "велика боротьба, в якій ми разом".

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На уточнююче запитання журналістів, скільки часу вони з Саакашвілі приховували інформацію про особисті стосунки, Ясько не відповіла і лише сказала: "Якийсь час вже є".

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У Саакашвілі є дружина 52-річна громадянка Нідерландів Сандра Рулофс, у шлюбі з якою у нього двоє синів - 16-річний Ніколоз і 21-річний Едуард.

Зазначимо, що різниця у віці між Саакашвілі і Ясько становить 22 роки.

Раніше повідомлялося про те, що пара жила разом з середини літа в селищі Лісники під Києвом. Перше спільні знімки Ясько і Саакашвілі почали з'являтися в Мережі в червні 2020 року.

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Слуга народу Михайло Саакашвілі новини України Єлизавета Ясько
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