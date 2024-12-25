'Січень буде вкрай складним': експерт попередив про загострення на фронті

Курська область, Покровсько-Курахівський напрямок та Велика Новосілка залишаються найбільш активними ділянками фронту.

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Армія РФ продовжує атакувати на фронті / Колаж: Главред, фото: 17-а окрема танкова Криворізька бригада імені Костянтина Пестушка

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Інтенсивність бойових дій залишається надзвичайно високою

На деяких напрямках Сили оборони України контратакують

Перший місяць 2025 року буде вкрай складним для України, адже ворог буде кидати всі свої резерви, щоб досягти певних успіхів на фронті. Таку думку висловив директор інформаційно-консалтингової компанії Defense Express Сергій Згурець в етері Еспресо.

За його словами, Курська область, Покровсько-Курахівський напрямок та Велика Новосілка залишаються найбільш активними ділянками фронту.

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"Впродовж останніх місяців противник просувався певними темпами. У листопаді територіальні захоплення склали близько 700 км². У грудні ці показники склали приблизно 200 км², що свідчить про значне уповільнення просування противника", - розповів він.

Згурець пояснив, що наразі поблизу Покровська, Часового Яру та Торецька просування противника відбувається досить повільно, а Сили оборони України контратакують та відбивають ворожі штурми. Наприклад, у Часовому Яру, попри спроби росіян використовувати різні способи наступу, просування немає.

"Ворог намагається через пропаганду впливати на наших західних партнерів та населення, демонструючи свої нібито здобутки. Попри певні системні складнощі в управлінні військами, наша оборона залишається міцною. Хоча необхідні певні зміни в підходах до використання сил і засобів на полі бою", - підкреслив експерт.

Покровськ / Інфографіка: Главред

Ситуація на фронті - останні новини

Нагадаємо, речник Сил оборони Півдня Владислав Волошин повідомляв, що українські бійці проводять стабілізаційну операцію біля Макарівки Донецької області, щоб не допустити напівоточення росіянами. За словами Волошина, ситуація доволі складна, але не безнадійна.

Як писав Главред з посиланням на Богдана Мірошникова, російська армія окупувала майже половину селища Дворічна на Куп'янському напрямку в Харківській області. Він припускає, що лінія бойового зіткнення там зараз пролягає майже річкою Нижня Дворічна, яка є правою притокою Оскола.

Тим часом лейтенант ЗСУ з позивним "Алекс" заявив, що російські окупанти намагаються захопити Курахове і не припиняють штурмові дії. Зокрема, противник намагається знайти слабкі місця в українській оборони, шукаючи позиції, де недостатньо нашої піхоти.

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Хто такий Сергій Згурець Сергій Згурець - український журналіст і військовий експерт. Автор наукових видань про військово-промисловий комплекс України. Директор інформаційно-консалтингової компанії Defense Express, головний редактор однойменного журналу. Член правління громадянської організації Ліга оборонних підприємств України, пише Вікіпедія.

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