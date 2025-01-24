Не у 2025 році: полковник сказав, коли почнуться мирні переговори

Олег Жданов вважає, що до кінця 2025 року Україна воюватиме зі змінним успіхом.

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Коли почнуться мирні переговори / Колаж: Главред, фото: Главред, 58 окрема мотопіхотна бригада імені гетьмана Івана Виговського

Україна може піти на конструктивні переговори і вони можуть розпочатися у 2026 році. Про це в інтерв'ю Главреду розповів військовий експерт, полковник запасу ЗСУ Олег Жданов.

Він вважає, що до кінця 2025 року Україна воюватиме зі змінним успіхом, покращуючи переговорну позицію.

Також полковник зазначає, що Британія, як і Франція, розглядають можливість відправити в Україну своїх миротворців.

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"І їм було б не все одно, під чиїм прапором розробляти наші корисні копалини. Володимир Олександрович спробував зацікавити Трампа нашими корисними копалинами, але, судячи зі стосунків, що склалися між Путіним і Трампом, останньому байдуже, який прапор майорітиме над кар'єром, де він ритиме літій і буритиме сланцевий газ, - російський чи український. Він працюватиме за будь-якої влади. А от європейцям було б зручніше, щоб майорів український прапор над літієвим або урановим кар'єром. У цьому вся різниця", - сказав Жданов.

Завершення війни в Україні - останні новини

Як писав Главред, президент США Дональд Трамп доручив спецпредставнику з питань України генерал-лейтенанту Кіту Келлогу закінчити війну України з Росією за сто днів, проте майже ніхто не думає, що він зможе це зробити - особливо росіяни.

Нещодавно президент України Володимир Зеленський окреслив методи тиску, які президент США Дональд Трамп може використати щодо російського диктатора Володимира Путіна. Зокрема, він запропонував запровадити всеосяжні санкції проти Росії та передати Україні всю необхідну зброю для протистояння агресору.

Згодом Дональда Трамп закликав Росію та особисто російського диктатора і військового злочинця Володимира Путіна припинити повномасштабну війну в Україні. Він пригрозив накласти високі податки, тарифи та санкції на все, що Росія продає Сполученим Штатам та іншим країнам-учасницям.

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Хто такий Олег Жданов Олег Володимирович Жданов (30 березня 1966, Дрезден, НДР) - радянський і український військовий, полковник запасу ЗСУ, український військовий експерт. З 2016 року часто пише статті в українській, російській, білоруській та іракській пресі. Відкрив власний ютуб-канал, у якому випускає відео з аналітикою бойових дій, де має понад 900 тисяч підписників і 63 млн переглядів, пише Вікіпедія.

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