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"Я дуже здивований": Жданов розповів про кричущу проблему ЗСУ на фронті

9 січня 2023, 23:22
Військовий експерт зауважив, що українські захисники наразі мають потребу у самохідних мінометах на найгарячіших напрямках.
Украинские военные, ВСУ, Олег Жданов
Жданов розповів про кричущу проблему ЗСУ на фронті / 93-я ОМБр Холодний Яр, Главред

Збройні сили України наразі мають серйозну проблему із наявністю самохідних мінометів. Саме цей різновид САУ є найефективнішим засобом боротьби з ворожою піхотою. Про це розповів військовий експерт і полковник запасу Олег Жданов на своєму YouTube-каналі.

"У нас потреба у самохідних мінометах не просто нагальна, а кричуща. Міномет – це найефективніший засіб боротьби з піхотою, як тією, що обороняється, так і наступальною. Міна, яка падає вертикально, потрапляє в окоп. Розривається в окопі, уламки січуть все, що знаходиться всередині. Забійна сила осколків сягає 400 метрів", - розповів Жданов.

Військовий експерт зауважив, що самохідний міномет має броньовану базу та високу маневреність. Він здатний працювати одразу за бойовими порядками військ. Жданов підкреслив, що ті міномети, які наразі мають ЗСУ, дуже застарілі та непридатні для виконання серйозних бойових завдань.

"Наші міномети – це пережиток минулого. Стовбур несуть дві людини, а плиту взагалі вчотирьох треба тягнути. Вони дуже тяжкі ці міномети, дуже неповороткі… Я дуже здивований. Я не маю відповіді на запитання, чому Міноборони не просить у наших західних партнерів самохідні міномети. Особливо ця техніка потрібна на таких ділянках як Бахмут, Соледар, Авдіївка, там, де треба піхоту класти. Для кулемета – це проблемотично. Міномет вийшов – дав серію з 5-6 мін і, повірте, з 30 людей жоден не встане", - сказав експерт.

Хто такий Олег Жданов

Олег Володимирович Жданов (30 березня 1966, Дрезден, НДР) – радянський та український військовик, полковник запасу ЗСУ, український військовий експерт.

З 2016 року часто пише статті в українській, російській, білоруській та іракській пресі. Відкрив власний ютуб-канал, у якому випускає відео з аналітикою бойових дій, де має понад 700 тисяч підписників та 63 млн переглядів, пише Вікіпедія.

Нагадаємо, нещодавно Олег Жданов заявив, що в України був шанс закінчити війну до кінця 2022 року, але Захід дуже довго розгойдувався.

"Закінчення війни безпосередньо залежить від обсягів поставок озброєння Україні: будуть поставки озброєнь – будемо говорити про закінчення війни; не буде поставок або вони будуть недостатніми – будемо говорити про затягування конфлікту на невизначений термін. Адже у нас був шанс закінчити війну до кінця 2022 року, якби після зустрічі Рамштайн-1 нам стали б надавати озброєння хоча б такими темпами, як зараз, але Захід дуже довго розгойдувався і думав", - зазначив Жданов.

Водночас Жданов зауважив, що при песимістичному сценарії війна може затягнутися ще як мінімум на рік. За словами експерта, глава Кремля Володимир Путін може протриматися ще рік, а потім російський народ відмовиться воювати за ідеї диктатора.

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