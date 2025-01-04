Введення військ НАТО в Україну: відомо, які завдання вони зможуть виконувати

Найімовірніше, спочатку зайдуть інструктори на полігони, потім зайдуть частини забезпечення засобів ураження.

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Війська НАТО / колаж: Главред, фото: пресцентр НАТО, ua.depositphotos.com

Головне із заяви експерта:

Інструктори країн НАТО можуть навчати ЗСУ на території України

Війська НАТО не зайдуть на лінію розмежування

Оптимальний варіант використання військ іноземних держав - під егідою ООН

Останнім часом активізувалися розмови про те, що в Україну можуть бути введені війська окремих країн Європи. В інтерв'ю Главреду військовий експерт, полковник запасу Роман Світан розповів, які завдання вони можуть виконувати.

За його словами, перше завдання - навчання наших військ на нашій території.

"Йдеться про інструкторів країн НАТО - це і може бути, і буде. Почнеться, я думаю, з поляків або британців. В основному - британців, вони молодці в цьому сенсі, попереду планети всієї. Найімовірніше, спочатку зайдуть інструктори на полігони, потім зайдуть частини забезпечення засобів ураження, це можуть бути ППОшні або ремонтні частини для авіації, танків, БМП, САУ. А далі будь-яка база обростатиме військами НАТО, які її просто охоронятимуть від зовнішнього впливу, від російських ударів. У такому режимі у 2025 році все і буде наростати. Думаю, у новому році буде запущено саме такий режим - забезпечення бойових дій Збройних сил України", - наголосив він.

Експерт також додав, що іноді в інформаційному потоці зустрічаються повідомлення про те, що війська НАТО зайдуть на лінію розмежування.

"Не зайдуть ні на яку лінію розмежування війська НАТО, навіть після виходу наших військ на лінію кордону 1991 року. Росіяни просто на це не погодяться. Але Росія може погодитися на війська під егідою ООН, тобто "блакитні каски". Там буде знеособлена приналежність збройних сил, які можуть бути з ПАР, Аргентини і звідки завгодно. Однак ми на це не погодимося, поки не вийдемо на лінію кордону", - вважає Світан.

Він розповів, що оптимальний варіант використання військ іноземних держав - під егідою ООН, на що погодиться і Україна, і Росія, на лінії кордону 1991 року після звільнення нашої території від російських військ.

"Потім потрібно буде домовлятися про те, що ми підемо з російської території. Після репарацій, контрибуцій і відновлення втрат. Це цілий процес. І цього точно не буде у 2025 році. Під це завдання в новому році не зайде жоден військовослужбовець", - підсумував полковник запасу.

Дивіться відео інтерв'ю з полковником запасу Романом Світаном, у якому він поділився прогнозами на 2025 рік щодо війни з Росією:

Відправка військ НАТО в Україну - що відомо

Як повідомляв Главред, голова громадської ліги "Україна – НАТО" Сергій Джердж заявив, що НАТО навряд чи прийме рішення про введення своїх військ в Україну, щоб допомогти їй боротися проти країни-агресорки Росії. Але таке рішення може бути прийняте на рівні окремих країн-членів Північноатлантичного альянсу.

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте заявив, що країни НАТО відмовились від ідеї розміщення військ Альянсу в Україні, незважаючи на залучення до війни на боці Росії солдатів із Північної Кореї.

Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус заявив, що німецькі солдати цілком можуть з'явитися в Україні, однак перш за все необхідне припинення вогню.

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Хто такий Роман Світан Світан Роман (4 січня 1964, м. Макіївка Донецької області) – український військовий льотчик-інструктор, полковник запасу, який пройшов через полон у 2014 році, працював радником керівника Донецької ОДА Сергія Тарути. Після початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну 24 лютого 2022 року став одним із провідних військових експертів на українських телеканалах та інших медіа, пише Вікіпедія.

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