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"Вийти вже не можуть": ЗСУ взяли в пастку окупантів у Бахмуті

Марія Тупік
5 липня 2023, 23:34 оновлено 5 липня, 23:37
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За словами Маляр, зараз "найгарячіше" на Лиманському та Бахмутському напрямках.
Війна в Україні
Війна в Україні / Колаж Главред, фото 17-та окрема танкова Криворізька бригада імені Костянтина Пестушка

Заступник міністра оборони України Ганна Маляр заявила, що українські військові так потужно б'ють ворога на Сході, що на деяких напрямках російські окупанти почали залишати позиції цілими підрозділами.

"Ставки настільки зросли, що ворог почав використовувати "загороджувальні загони" і зброєю, спрямованою в спини своїм, намагаються забезпечити стійкість війська", - повідомила заступник міністра Маляр.

За її словами, зараз "найгарячіше" на Лиманському і Бахмутському напрямках.

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"На Бахмутському напрямку запеклі бої. Ворог міцно тримається за зайняті ним позиції", - заявила Маляр.

Вона також повідомила, що на північному фланзі навколо Бахмута протягом дня тривали бої, станом на кінець дня без істотних просувань.

Водночас, за її словами, на північному фланзі подекуди сьогодні були просування.

"Зате в самому місті ворог завдяки нашим бійцям в пастці. Пересуватися повноцінно не може, вийти з міста не може", - повідомила Маляр.

Контрнаступ ЗСУ

Нагадаємо, що ЗСУ вибивають окупантів на Бердянському напрямку і вже просунулися на 2 кілометри. Капітан Валерій Шершень розповів про успішний наступ українських військових на Таврійському напрямку.

ЗСУ знищують росіян і просуваються під Бахмутом. За словами Сирського, також є приклад роботи по ворожому танку за допомогою САУ м-109 від 17-ї окремої танкової бригади.

Сирський розказав, що ЗСУ зможуть звільнити Бахмут. Події на фронті розвиваються згідно з планами, які були розроблені і затверджені, заявив командувач Сухопутними військами ЗСУ.

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