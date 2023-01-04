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ЗСУ підірвали бази та склади РФ на Запоріжжі: знищено та поранено 260 окупантів

4 січня 2023, 08:28
На Новопавлівському, Запорізькому та Херсонському напрямках ворог обороняється і продовжує зазнавати втрат.
ВСУ, війна, українські військові
ЗСУ вдарили по ворожих позиціях на Запоріжжі / 93-тя ОМБр Холодний Яр

Підрозділи Збройних сил України за добу відбили атаки противника в районі 10 населених пунктів у Луганській та Донецькій областях.

При цьому було завдано 22 удари по ворожих позиціях. Про це йдеться у зведенні Генерального штабу ЗСУ в Facebook.

"За минулу добу підрозділи Сил оборони України відбили атаки окупантів у районах населених пунктів Стельмахівка та Білогорівка Луганської області та Соледар, Червона Гора, Бахмут, Майорськ, Мар'їнка, Новомихайлівка, Перемога та Красногорівка Донецької області", – йдеться у зведенні.

При цьому окупанти зосереджують зусилля на веденні наступальних дій на Бахмутському напрямку і намагаються поліпшити тактичне положення підрозділів своїх військ на Куп'янському, Лиманському та Авдіївському. На Новопавлівському, Запорізькому та Херсонському напрямках ворог обороняється.

У Генштабі підкреслили, що ворог продовжує зазнавати втрат.

"Підтверджено ураження противника 2 січня в районах населених пунктів Токмак, Мелітополь, Бердянськ, Пологи та Василівка Запорізької області: знищено 2 склади боєприпасів, до 10 одиниць військової техніки різного типу, уражено 2 пункти дислокації окупантів, ліквідовано та поранено до 260 солдатів ЗС РФ", – сказано в ранковому зведенні.

Також повідомляється, що авіація сил оборони протягом доби завдала 12 ударів по районах зосередження загарбників і удар по позиції зенітно-ракетного комплексу противника.

Українські ракетники та артилеристи уразили 2 пункти управління, 5 районів зосередження живої сили та військової техніки, склад боєприпасів та пункт управління БПЛА окупантів.

Раніше повідомлялося, що у захопленому росіянами Токмаку Запорізької області знищено місце дислокації окупантів РФ.

За свідченнями місцевих жителів, в ніч на вівторок, 3 січня, по будівлі, яка була зайнята російськими військовими, було завдано потужного удару. У мережі опублікували відео наслідків"бавовни".

За даними очевидців, окупанти РФ розташувалися в корпусі протитуберкульозного диспансеру.

Нагадаємо, у захоплених РФ Пологах Запорізької області знищено місце розташування російських окупантів та ворожий склад з БК.

Про вдалі дії українських захисників йдеться у повідомленні РІА Мелітополь у Telegram.

"Вчора ЗСУ влаштували "новорічну дискотеку" для ворогів в Пологах Запорізької області", — підкреслюється в повідомленні.

Читайте більше:

Запорізька область Генштаб ЗСУ Токмак війна Росії та України
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