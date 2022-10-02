ЗСУ вибивають росіян на півдні: підірвані склади та позиції разом з десятками окупантів

ЗСУ "перемелюють" окупантів на півдні / УНІАН / Макс Левін

На Південному напрямку уздовж всієї лінії фронту тривають активні бойові дії, повідомив речник оперативного командування Південь Владислав Назаров.

Силами оборони триває здійснення вогневого ураження позицій, сил і засобів противника, запобігання введення в бій його резервів, підкреслив він у зведенні, опублікованому на YouTube.

Уточнюється, що триває вогневий контроль мостів і переправ, ураження логістичних центрів і пунктів базування ворожих підрозділів.

Назаров зазначив, що ворог зосереджує основні зусилля на утриманні захоплених територій, нанесенні втрат Силам оборони та стримуванні наступальних дій ЗСУ.

При цьому ворог активно використовує дрони-камікадзе і безпілотні летальні апарати-розвідники з метою збору даних обстановки, нанесення ураження і психологічного тиску.

За словами Назарова, ракетно-артилерійськими підрозділами Сил оборони півдня протягом ночі виконано понад півтори сотні вогневих завдань по районах зосередження живої сили та озброєння ворога, по ворожих позиціях вздовж лінії зіткнення військ та по складах боєприпасів у Херсонському районі.

За підтвердженими даними, ліквідовано 38 російських військових РФ. Втрати техніки доразведываются.

Наступ ЗСУ в Херсонській області

Збройні Сили України ведуть контрнаступальну операцію в Херсонській області для звільнення своєї землі від окупаційної армії Росії. Ворожі сили витісняються з тимчасово зайнятих позицій. Раніше деокупували населений пункт Високопілля.

Представник Оперативного командування Південь Наталія Гуменюк раніше сказала, що ЗСУ пошкодили всі мости, якими війська РФ користувалися для постачання своїх військ. Ворог більше не може використовувати естакади.

Радник офісу президента Олексій Арестович також повідомляв, що на Херсонщині армія України звільнила і Ольгине. Воно знаходиться на північ від раніше деокупованого Високопілля. Угруповання російських військ на правому березі Дніпра опинилося в оперативному оточенні.

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