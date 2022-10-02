УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Україна

ЗСУ вибивають росіян на півдні: підірвані склади та позиції разом з десятками окупантів

2 жовтня 2022, 20:47

Триває вогневий контроль мостів та переправ, ураження логістичних центрів та пунктів базування ворожих підрозділів.

ВСУ
ЗСУ "перемелюють" окупантів на півдні / УНІАН / Макс Левін

На Південному напрямку уздовж всієї лінії фронту тривають активні бойові дії, повідомив речник оперативного командування Південь Владислав Назаров.

Силами оборони триває здійснення вогневого ураження позицій, сил і засобів противника, запобігання введення в бій його резервів, підкреслив він у зведенні, опублікованому на YouTube.

Уточнюється, що триває вогневий контроль мостів і переправ, ураження логістичних центрів і пунктів базування ворожих підрозділів.

Назаров зазначив, що ворог зосереджує основні зусилля на утриманні захоплених територій, нанесенні втрат Силам оборони та стримуванні наступальних дій ЗСУ.

При цьому ворог активно використовує дрони-камікадзе і безпілотні летальні апарати-розвідники з метою збору даних обстановки, нанесення ураження і психологічного тиску.

За словами Назарова, ракетно-артилерійськими підрозділами Сил оборони півдня протягом ночі виконано понад півтори сотні вогневих завдань по районах зосередження живої сили та озброєння ворога, по ворожих позиціях вздовж лінії зіткнення військ та по складах боєприпасів у Херсонському районі.

За підтвердженими даними, ліквідовано 38 російських військових РФ. Втрати техніки доразведываются.

Наступ ЗСУ в Херсонській області

Збройні Сили України ведуть контрнаступальну операцію в Херсонській області для звільнення своєї землі від окупаційної армії Росії. Ворожі сили витісняються з тимчасово зайнятих позицій. Раніше деокупували населений пункт Високопілля.

Представник Оперативного командування Південь Наталія Гуменюк раніше сказала, що ЗСУ пошкодили всі мости, якими війська РФ користувалися для постачання своїх військ. Ворог більше не може використовувати естакади.

Радник офісу президента Олексій Арестович також повідомляв, що на Херсонщині армія України звільнила і Ольгине. Воно знаходиться на північ від раніше деокупованого Високопілля. Угруповання російських військ на правому березі Дніпра опинилося в оперативному оточенні.

Інші новини:

ЗСУ Херсонська область війна Росії та України
Реклама
Підтримайте Главред

Останні новини

21:55

Наступ на Київ: у ЗСУ розповіли про загрозу і пріоритети Путіна

21:36

"РФ - аутсайдер": у Зеленського назвали головну умову завершення війни в УкраїніВідео

20:52

Генерал ЗСУ Наєв розповів, як і коли закінчиться війнаВідео

20:50

Старший сержант Діанов: "садисти в Оленівці морили нас голодом"Відеоблоги

20:47

ЗСУ вибивають росіян на півдні: підірвані склади та позиції разом з десятками окупантівВідео

Реклама
20:18

Папа римський Франциск починає прозрівати?Погляд

20:15

Путін нафантазував нові "кордони" анексованих територій України: що відомоВідео

20:14

Куди поділася "друга армія професіоналів": у Зеленського відреагували на рекордні втрати РФВідео

20:10

Прикмети на 4 жовтня: які 3 речі потрібно зробити, щоб в будинок залучити гроші і достатокВідео

20:02

Таємний син короля Чарльза III показав останній лист до Єлизавети II: "Я був розчарований"Відео

19:44

Путіну шукають заміну: у РФ назвали несподіваного кандидата в наступникиВідео

19:30

Щоб картопля не проростала: "золоті" правила, які вас здивуютьВідео

19:04

Гороскоп на завтра 3 жовтня 2022: Левам - зрада, Дівам - заздрість, Стрільцям - гроші

19:02

Макрон терміново зателефонував Зеленському: що пообіцяв президент ФранціїВідео

18:58

Гіркін завив після втечі окупантів з Лиману та заговорив про поразку РФ у війніВідео

18:52

Український боксер Усик перебуває на передовій: його менеджер розповів подробиці

18:40

Без нього не обходиться ніхто: в Україні рекордно злетів у ціні продукт, який є в кожному будинкуВідео

18:27

ЗСУ знищили новітній літак Су-34 "елітної" авіадивізії РФВідео

18:10

Найсмачніша закуска з винограду: швидкий рецепт, який замінить маслиниВідео

17:42

Диверсії, капітуляція та ядерний удар: Путін озвучив 3 наступні кроки у війні - New York TimesВідео

Реклама
17:40

"Великий успіх": у ФРН захопилися ЗСУ, які звільнили ЛиманВідео

17:28

Леся Нікітюк заголила груди в непристойному декольте в обіймах шикарного блондина

17:22

В Україні розгуляється стихія: синоптики розповіли, коли вдарить штормВідео

16:59

Путін влаштував чистки: вигнав командувача округом за провали в УкраїніВідео

16:59

"Ми підтримуємо політику відчинених дверей НАТО": у США назвали умову вступу України в НАТОВідео

16:53

Белла Хадід вийшла топлес на подіум: модель викликала фурор голою сукнею з незвичайного матеріалуВідео

16:42

"Я не можу пробачити": Кіркоров розридався біля труни Моїсеєва і зробив зізнання

16:33

"Позорище, повна маячня": окупанти скаржаться на брухт замість танківВідео

16:31

"Наші прогнози збулися": Путін вже не контролює ситуацію в країні - АрестовичВідео

16:19

Ремонт влетить у копійку: як не можна використовувати мікрохвильовку

16:08

Жорсткий жовтень чекає Україну: астролог назвала дати, коли будуть найжахливіші дніВідео

15:48

РФ нарветься на потужну відповідь Заходу у разі застосування ядерної зброї – ГончарВідео

15:09

Прикмети на 3 жовтня: які 2 речі категорично заборонено робити, щоб в будинок біду не принестиВідео

15:08

Папа Римський закликав Путіна припинити насильство і смерті в Україні і не допустити ядерної війниВідео

15:01

Заливаються горілкою прямо на плацу: в Мережі показали підготовку путінських "чмобіків"Відео

14:53

Українські військові повністю зачистили Лиман - ЗеленськийВідео

14:32

ЗСУ пішли вперед: підірвано штаб РФ у Бериславі, знищено окупантів у ХерсоніВідео

14:23

Нічого не отримають навіть рідні: стало відомо кому покійний Моїсеєв заповів все своє майно

14:08

Скандальна конгресвумен Спартц проголосувала проти виділення США $12,3 млрд УкраїніВідео

14:04

Потап розповів, про що писав йому син у перші дні війни з підвалу: "Як це витримати?"Відео

Реклама
14:01

ЗСУ звільнили ще один населений пункт у Херсонській областіВідео

13:36

Що ви побачили першим: тест по картинці визначить наскільки ви психічно сильна людина

13:34

Унікальний джем на зиму від застуди і хвороб: простий рецепт для домашньої аптечкиВідео

13:07

"Не та людина, яку за себе видає": у розвідці розповіли про зникнення справжнього Путіна

12:58

ЗСУ підуть на Росію і Білорусь, якщо Путін посміє завдати ядерного удару по Україні – СоскінВідео

12:47

Дев'ять країн НАТО підтримали вступ України до АльянсуВідео

12:12

Магазинний або ваговий: як вибрати якісний сир

11:59

Путін не застосовуватиме по Україні стратегічну ядерну зброю - ГончарВідео

11:47

У Росії вже готують відсторонення Путіна від влади - ГУРВідео

11:45

Обстріл колони в Запоріжжі: танцюрист Могилевської отримав серйозні поранення і втратив матірВідео

Новини України
Новини КиєваНовини МаріуполяНовини МиколаєваНовини ОдесиНовини Харкова
Синоптик
Погода на тижденьПогода на жовтеньПогода осіньМагнітна буряПогода на вихідніПрогноз погоди
Гороскоп
Гороскоп на тижденьГороскоп на завтраГороскоп тароМолодик у вересніГороскоп на жовтень
Привітання
З днем народження синаЗ днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловікові
Свята
Вихідні у вересніКалендар 2023Великдень 2023Трійця 2023
Рецепти
ЗакускиКонсервація на зимуПрості страви
Персони
Володимир ЗеленськийПутін новиниАрестович новиниВіталій КімМарк ФейгінОлег Жданов
Війна в Україні
Коли закінчиться війнаПереговори Україна Росія
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяМодні зачіски
© 2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
Ми використовуемо cookies
Прийняти