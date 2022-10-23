ЗСУ розгромили місце дислокації росіян у Новій Каховці: 150 окупантів стали "300-ми"

ЗСУ розгромили місце дислокації росіян у Новій Каховці/ 93-я ОМБр Холодний Яр, Радіо Свобода

Українські військові потужно вдарили по місцю розташування російських загарбників у Новій Каховці на Херсонщині.

У результаті удару було знищено 6 одиниць озброєння і військової техніки, а майже 150 окупантів були поранені. Про це йдеться у зведенні Генштабу ЗСУ вранці у неділю, 23 жовтня.

Зазначається, що знищення особового складу росіян у згаданому місті відбулося у попередні дні, а зараз підтвердилися втрати ворога.

Крім цього, українські воїни "покошмарили" російських загарбників у Запорізькій області, поранивши близько сотні окупантів.

"У Запорізькій області знищено 5 одиниць озброєння та військової техніки та близько 100 військовослужбовців поранено. Інформація щодо загиблих окупантів уточнюється", – йдеться у повідомленні.

За минулу добу пілоти ЗСУ 17 разів вдарили по російських військових. Після цього було підтверджено ураження 15 районів зосередження озброєння і військової техніки ворога, а також дві позиції зенітно-ракетних комплексів.

Українські підрозділи ППО збили один ворожий гелікоптер Ка-52 і три російські безпілотники "Орлан".

"Військовослужбовці ракетних військ і артилерії за минулу добу уразили три пункти управління, шість районів зосередження живої сили, озброєння та військової техніки, склад боєприпасів та п’ять інших важливих об’єктів ворога, включаючи одну радіолокаційну станцію", – зазначають у Генштабі ЗСУ.

Раніше повідомлялося, що російські окупанти тікають з Херсонщини. Вони повністю залишили населені пункти Чарівне та Чкалове. Ворог також евакуював своїх офіцерів та медиків з Берислава. Окупанти забирають у місцевого населення автомобілі та намагаються втекти паромною переправою в районі Антонівського мосту.

Нагадаємо, полковник запасу ЗСУ і військовий експерт Олег Жданов раніше розповів, що якщо силам оборони України вдасться відбити в окупантів Росії правий берег Херсонської області, з'явиться можливість контролювати запорізький напрямок, встановити вогневий контроль над логістикою з Криму, Мелітополем, підступах до Енергодару, Каховкою і Північно-Кримським каналом.

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