ЗСУ розгромили місце дислокації росіян у Новій Каховці: 150 окупантів стали "300-ми"

Потужним ударом українські військові знищили 6 одиниць озброєння і військової техніки та "вивели з ладу" півтори сотні ворогів.
Українські військові потужно вдарили по місцю розташування російських загарбників у Новій Каховці на Херсонщині.
У результаті удару було знищено 6 одиниць озброєння і військової техніки, а майже 150 окупантів були поранені. Про це йдеться у зведенні Генштабу ЗСУ вранці у неділю, 23 жовтня.
Зазначається, що знищення особового складу росіян у згаданому місті відбулося у попередні дні, а зараз підтвердилися втрати ворога.
Крім цього, українські воїни "покошмарили" російських загарбників у Запорізькій області, поранивши близько сотні окупантів.
"У Запорізькій області знищено 5 одиниць озброєння та військової техніки та близько 100 військовослужбовців поранено. Інформація щодо загиблих окупантів уточнюється", – йдеться у повідомленні.
За минулу добу пілоти ЗСУ 17 разів вдарили по російських військових. Після цього було підтверджено ураження 15 районів зосередження озброєння і військової техніки ворога, а також дві позиції зенітно-ракетних комплексів.
Українські підрозділи ППО збили один ворожий гелікоптер Ка-52 і три російські безпілотники "Орлан".
"Військовослужбовці ракетних військ і артилерії за минулу добу уразили три пункти управління, шість районів зосередження живої сили, озброєння та військової техніки, склад боєприпасів та п’ять інших важливих об’єктів ворога, включаючи одну радіолокаційну станцію", – зазначають у Генштабі ЗСУ.
Раніше повідомлялося, що російські окупанти тікають з Херсонщини. Вони повністю залишили населені пункти Чарівне та Чкалове. Ворог також евакуював своїх офіцерів та медиків з Берислава. Окупанти забирають у місцевого населення автомобілі та намагаються втекти паромною переправою в районі Антонівського мосту.
Нагадаємо, полковник запасу ЗСУ і військовий експерт Олег Жданов раніше розповів, що якщо силам оборони України вдасться відбити в окупантів Росії правий берег Херсонської області, з'явиться можливість контролювати запорізький напрямок, встановити вогневий контроль над логістикою з Криму, Мелітополем, підступах до Енергодару, Каховкою і Північно-Кримським каналом.
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