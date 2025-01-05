'Успішна операція': стала відома ціль нового контрнаступу ЗСУ на Курщині

Успіх Курської наступальної операції став козирем для України і дозволив показати силу української армії, зазначив військовий експерт.

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Названо ціль нового контрнаступу ЗСУ в Курській області / Колаж: Главред, фото: Міноборони РФ, 128 окрема гірсько-штурмова Закарпатська бригада

Про що сказав Нарожний:

Неофіційна інформація про просування ЗСУ на Курщині буде оприлюднена через 2-3 дні

Ціль контрнаступу Сил оборони полягає у відволікання військ РФ з інших напрямків

Інформація про події в Курській області наразі обмежена, а всі неофіційні дані зазвичай надходять із затримкою на кілька днів. Про це повідомив військовий експерт Павло Нарожний в ефірі Radio NV, коментуючи активізацію Сил оборони на Курщині.

"Я думаю, що [у термін - ред.] до тижня ми побачимо, почуємо звідти цікаві новини", — зазначив Нарожний.

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Також він припустив, якою є мета таких дій Сил оборони:

Експерт припустив, що мета таких дій Сил оборони полягає в проведенні відволікаючих та сковуючих маневрів, щоб змусити ворога переміщати свої війська з інших ділянок фронту для того, щоб відбивати наступ на Курщині.

Нарожний, зокрема, навів приклад Куп'янська, який знаходиться недалеко від Курської області.

Нарожний також зазначив, що Курська операція є одним із "великих козирів" для України.

"Це одна із успішних операцій, де ми показали свою силу, де ми показали нашу спроможність робити успішні, сміливі операції. І успішність цієї операції вимірюється тим, що ми досі утримуємо цей плацдарм, ми скували там приблизно 50−60 тисяч особового складу ворога, який, якби не там, не на Курщині знаходився, він би знаходився під Покровськом і тиск там був би набагато більшим", - резюмував військовий експерт.

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Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, Сили оборони України несподівано атакували російських окупантів у Курській області на кількох напрямках, що спричинило значне занепокоєння у ворога. Про це повідомив керівник ЦПД при РНБО Андрій Коваленко, підтвердивши, що атака української армії стала непередбачуваною для росіян. Керівник Офісу президента Андрій Єрмак також підтвердив ці дії Сил оборони.

Російські війська докладають максимальних зусиль для відновлення контролю над Курською областю. За словами військово-політичного оглядача Олександра Коваленка, Сили оборони України наразі контролюють близько 482 кв. км, ще 157 кв. км становить "сіра зона", переважно в Суджанському районі.

Україна має важливу мету — вийти на рубежі Брянської та Бєлгородської областей. Таким чином, Курська область є не останньою, куди можуть вступити Збройні сили України, зазначив військовий експерт Роман Світан.

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Хто такий Павло Нарожний? Павло Нарожний - український волонтер і військовий експерт. Засновник благодійної організації Реактивна пошта, яка допомагає Силам оборони України. Нарожний у якості військового експерта коментує актуальні події війни Росії проти України на радіо, Інтернет-ресурсах і телебаченні.

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