ЗСУ просуваються: в ОК Південь анонсували успіхи на південному напрямку

ЗСУ просуваються на півдні України / Фото УНІАН

На півдні просування української армії йде повільно, але впевнено, заявила керівник прес-центру сил охорони і оборони оперативного командування Південь Наталія Гуменюк.

Як підкреслила вона в ході брифінгу в медіацентрі Україна, ситуація в Південному регіоні залишається стабільно-напруженою.

"Просування наших військ відбувається: воно повільне, але впевнене. Оголошення про наші успіхи буде, як тільки вони будуть закріплені", - сказала спікер ОК Південь.

За її словами, основними результатами роботи українських військових є ураження командних пунктів і логістичних центрів, таких як склади боєприпасів і паливно-мастильних матеріалів.

"Є досягнення по попаданню по військовій техніці, яка знаходиться безпосередньо на позиціях уздовж лінії зіткнення. Вони досить суттєві, тому що ми вражаємо одиниці, які несуть собою велику загрозу для тих населених пунктів, які піддаються обстрілу, це і важка ствольна артилерія, і реактивні системи залпового вогню - таких установок нами знищено близько десятка за ці два вихідних дні", - розповіла Гуменюк.

Вона додала, що ворог у свою чергу завдає ударів з повітря по тилових напрямках і ракетні обстріли.

"Зокрема, останнім часом практикується використання зенітно-ракетної системи С-300, яка споряджається снарядами з великим осколковим ураженням, розривними снарядами, і таким чином б'ють, наприклад, по Миколаєву, його околицях", - вказала спікер ОК Південь.

За її словами, активність РФ по стягуванню техніки і підтягуванню резервів відбувається, але є дуже млявою.

"Активність по стягуванню техніки і підтягуванню ворожих резервів відбувається, але вона дуже млява. Тим не менш, ми розуміємо, що їм треба на цей час, їм потрібен цей ресурс, І вони їх вишукують на якихось своїх ресурсах і резервах. Вона потроху спостерігається, але на тлі загальної розгубленості ворога і деморалізації особового складу", - додала Гуменюк.

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Раніше повідомлялося про те, що російські окупанти на харківському напрямку застосовували танки, ствольну і реактивну артилерію для обстрілів Харкова і населених пунктів Харківської області на північ, схід і південь від міста.

На Південнобузькому напрямку ворог наявними засобами вогневого ураження намагається не допустити просування підрозділів Сил оборони вглиб тимчасово зайнятої території.

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