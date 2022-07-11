УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Україна

ЗСУ просуваються: в ОК Південь анонсували успіхи на південному напрямку

11 липня 2022, 14:32

На півдні просування української армії йде повільно, але впевнено, заявила керівник прес-центру сил охорони і оборони ОК Південь Наталія Гуменюк.

ЗСУ, війна в Україні
ЗСУ просуваються на півдні України / Фото УНІАН

На півдні просування української армії йде повільно, але впевнено, заявила керівник прес-центру сил охорони і оборони оперативного командування Південь Наталія Гуменюк.

Як підкреслила вона в ході брифінгу в медіацентрі Україна, ситуація в Південному регіоні залишається стабільно-напруженою.

"Просування наших військ відбувається: воно повільне, але впевнене. Оголошення про наші успіхи буде, як тільки вони будуть закріплені", - сказала спікер ОК Південь.

За її словами, основними результатами роботи українських військових є ураження командних пунктів і логістичних центрів, таких як склади боєприпасів і паливно-мастильних матеріалів.

"Є досягнення по попаданню по військовій техніці, яка знаходиться безпосередньо на позиціях уздовж лінії зіткнення. Вони досить суттєві, тому що ми вражаємо одиниці, які несуть собою велику загрозу для тих населених пунктів, які піддаються обстрілу, це і важка ствольна артилерія, і реактивні системи залпового вогню - таких установок нами знищено близько десятка за ці два вихідних дні", - розповіла Гуменюк.

Вона додала, що ворог у свою чергу завдає ударів з повітря по тилових напрямках і ракетні обстріли.

"Зокрема, останнім часом практикується використання зенітно-ракетної системи С-300, яка споряджається снарядами з великим осколковим ураженням, розривними снарядами, і таким чином б'ють, наприклад, по Миколаєву, його околицях", - вказала спікер ОК Південь.

За її словами, активність РФ по стягуванню техніки і підтягуванню резервів відбувається, але є дуже млявою.

"Активність по стягуванню техніки і підтягуванню ворожих резервів відбувається, але вона дуже млява. Тим не менш, ми розуміємо, що їм треба на цей час, їм потрібен цей ресурс, І вони їх вишукують на якихось своїх ресурсах і резервах. Вона потроху спостерігається, але на тлі загальної розгубленості ворога і деморалізації особового складу", - додала Гуменюк.

читайте такожВибухами рознесло казарми Росгвардії, в окупантів втрати: подробиці удару по Херсону

Раніше повідомлялося про те, що російські окупанти на харківському напрямку застосовували танки, ствольну і реактивну артилерію для обстрілів Харкова і населених пунктів Харківської області на північ, схід і південь від міста.

На Південнобузькому напрямку ворог наявними засобами вогневого ураження намагається не допустити просування підрозділів Сил оборони вглиб тимчасово зайнятої території.

Дивіться онлайн новини Херсона

Читайте ще:

Херсонська область війна Росії та України
Реклама
Підтримайте Главред

Останні новини

15:38

Замах на гауляйтера Сальдо і удар по офіцерах Росгвардії: деталі вибухів у Херсоні

15:35

"Складно викорінювати в собі москаля": Харчишин розповів, чому зник "переляканий" Винник

15:32

В Україну увірветься справжня африканська спека: синоптики попередили про рекордну температуруВідео

15:24

"Росіяни не заховаються": Кім попередив, що в Херсоні спалахне ще більше ворожих складів боєприпасівВідео

15:08

Путін може оголосити мобілізацію, коли Україна піде у масштабний контрнаступ - ГайдайВідео

Реклама
15:04

Кількість вбитих окупантів перевалила за 150, серед них - генерал: деталі удару ЗСУ на ХерсонщиніВідео

14:59

ЗСУ влаштували "запальний концерт": на Запоріжжі рознесли тилову базу РФВідео

14:55

Окупанти підняли в небо три літаки Су і запустили по Одеській області відразу 7 ракетВідео

14:46

Діти Мераї Керрі зчепилися на подіуміВідео

14:39

Прикмети на 12 липня: що не можна робити на Петра і Павла і як залучити удачуВідео

14:37

Закопують живцем та розстрілюють своїх: на Херсонщині окупанти карають бійців за дезертирствоВідео

14:32

"Стільки приємних спогадів": наречена колишнього чоловіка Ані Лорак побувала на малій батьківщині співачки

14:32

ЗСУ просуваються: в ОК Південь анонсували успіхи на південному напрямкуВідео

14:28

Найсмачніший і дуже солодкий джем на зиму: швидкий рецепт вишуканого варенняВідео

14:09

У Часовому Ярі дістали з-під завалів вже 24 загиблих, в руїнах шукають 9-річного хлопчикаФотоВідео

14:00

Картинки з днем народження мужчині і жінці - прикольні поздоровлення іменинникам

13:59

Білорусь погрожує Польщі ракетним ударом по військовій інфраструктуріВідео

13:45

Коли День бухгалтера 2022: дата, привітання від всього серця, картинки та листівки

13:37

Високоточно вдарили по ЗСУ: в РФ військовий пропагандист видав цинічний фейк про удар по Часовому Яру

13:36

В Україні різко впали ціни на АЗС: скільки коштує дизель і автогазВідео

Реклама
13:36

Цілі Путіна знову поскромнішали, хоче взяти одне місто і "заморозити війну" – російський політологВідео

13:18

Окупанти вдарили по Харкову з РСЗВ "Смерч": троє людей загинули, 31 постраждала, серед них 2 дитиниФотоВідео

13:11

Постійно хотів сховатися: Дантес вперше з початку війни виїхав з України і розповів про страхВідео

13:00

Гороскоп на завтра 12 липня 2022: Близнюкам - виграш, Терезам - важлива зустріч, Водоліям - велика удачаВідео

12:59

В Україні починається третій етап війни: ЗСУ йдуть у контрнаступ - експертВідео

12:58

"Ми ще не починали": Данілов пояснив, як західна зброя змінює хід війниВідео

12:45

Як побороти страх і тривогу: лайфхаки від лікарів

12:37

Експорт зерна через канал Дунай - Чорне море - важливий, але недостатній крок для запобігання світового голоду - ООН

12:31

"Є 200-ті росіяни": подробиці потужного удару ЗСУ на ХерсонщиніВідео

12:21

Місячний календар стрижок на серпень 2022: кращі дні для нової зачіски

11:57

Бояться воювати з ЗСУ: під Мелітополем десятки окупантів кидають бойові позиціїВідео

11:43

Луплять по центрах прийняття рішення: російський пропагандист зарюмсав через успіхи ЗСУ

11:26

HIMARS ламають плани Путіна: у США закликали відправити Україні більше РСЗВВідео

11:21

"Їх порозриває Градами": фермеру з прифронтового села довелося випустити на заміновані поля 120 корівВідео

10:56

Окупанти РФ націлилися на два великих міста України: екстрасенс розкрив сценарій битвиВідео

10:42

Поразка на війні для диктатора закінчується загибеллю: політолог нагадав про страх Путіна

10:31

Повітряний удар ЗСУ: знищено пункт управління, склад БК, техніку і живу силу РФВідео

10:22

"Як ні в чому не бувало": Осадча розповіла, як Повалій "рубає" путінські гроші в РФВідео

10:18

"Прилетіло" по росіянах: в окупованому Мелітополі прогриміли вибухиВідео

09:59

Окупанти дезертують з України цілими ротами: у РФ показали "дошку ганьби"Відео

Реклама
09:47

Великі втрати серед солдатів: у Британії розповіли про головну проблему окупантів в УкраїніВідео

09:37

Бійці ЗСУ звільнили Іванівку на Херсонщині і показали, як виглядає село після деокупаціїВідео

09:36

ЗСУ атакують ворога на півдні, РФ наступає на Донбасі - британська розвідкаВідео

09:20

Петра і Павла 2022: дата, традиції і заборони дня

09:04

Путін через секретні канали домагається переговорів із Заходом - КлімкінВідео

08:49

Загробні війська РФ: ЗСУ знищили командира танкового батальйону, який Путін нагородив за "героїзм"Відео

08:37

Штани Кремля скоро луснуть, або Чому перелом у війні не за горамиПогляд

08:31

У Кабміні розповіли, в яких випадках можна не платити за комуналкуВідео

08:29

Гороскоп на сьогодні 11 липня 2022: Близнюкам - обман, Скорпіонам - проблеми, Стрільцям - таємна інформаціяВідео

08:17

38 "двохсотих" окупантів і купа знищеної техніки: ЗСУ розбомбили казарми Росгвардії в ХерсоніВідео

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
© 2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Ми використовуемо cookies
Прийняти