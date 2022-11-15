ЗСУ влучили у штаб окупантів на Луганщині: 30 загарбників загинули, багато поранених

ЗСУ вдарили по штабу окупантів на Луганщині/ 10 ОМПБр им. Якова Гандзюка, pixabay, Міноборони РФ

Українські військові знищили три десятки російських окупантів, влучивши у штаб ворога на окупованій частині Луганської області.

Ще понад 20 російських загарбників були поранені. Про це йдеться у звіті Генштабу Збройних сил України, опублікованому вранці у вівторок, 15 листопада.

"Підтверджено ураження підрозділів противника за попередні дні на окупованій території Луганської області. Так, в населеному пункті Мілуватка, Сили оборони України знищили штаб підрозділу російських окупаційних військ. Нині відомо про 30 загиблих та більш як 20 поранених російських загарбників", – повідомляють у Генштабі.

Просування українських військових на Луганщині

Раніше повідомлялося, що на Сватівському напрямку Луганської області загинуло 529 мобілізованих, при цьому всі вони були відправлені на передову з села Валуй Бєлгородської області. Родичі окупантів, які перебувають у східній частині України, вже знають про катастрофічні втрати.

Нагадаємо, підрозділи Збройних сил України звільнили населений пункт Макіївка у Сватівському районі Луганської області. Село, яке розташоване у Красноріченській селищній громаді, переходить у "синю зону".

Як розповів голова Луганської ОВА Сергій Гайдай, сили оборони України в Луганській області звільнили вже 12 населених пунктів. Території повертаються важко – у окупантів РФ був час, щоб підготуватися і звезти величезну кількість мобілізованих росіян. Російська армія, її мобілізовані і зеки постійно обстрілюють Білогорівку, від села залишилася тільки територія.

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