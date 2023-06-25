ЗСУ зупинили прорив РФ та йдуть у контрнаступ на півдні та сході — розвідка Британії

Українські підрозділи досягають поступового, але впевненого тактичного прогресу.

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ЗСУ досягають успіху на Донбасі / Колаж: Главред, фото: 53 ОМБр, Міноборони РФ

Підрозділи Збройних сил України досягають тактичного прогресу на ключових напрямках, використовуючи досвід перших двох тижнів контрнаступу, розповіли в британській розвідці.

За останні дні українські захисники зуміли перегрупуватися і продовжили проводити наступальні операції на трьох основних напрямках на півдні і сході України, йдеться в повідомленні в Twitter Міністерства оборони Британії.

"Українські війська використовують досвід перших двох тижнів контрнаступу для вдосконалення тактики штурму глибокої, добре підготовленої російської оборони. Українські підрозділи досягають поступового, але впевненого тактичного прогресу на ключових напрямках", — зазначають британські військові аналітики.

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У той же час, за їхніми даними, окупанти РФ зробили спробу наступу в Серебрянському лісі в Луганській області.

"Росія досягла деяких невеликих успіхів, але українські війська запобігли прориву", — додали в розвідці Великобританії.

Повідомлення Міноборони Великобританії / @DefenceHQ

Контрнаступ ЗСУ

Раніше Дмитро Кулеба заявив, що українська армія має достатньо зброї, щоб розпочати контрнаступ проти країни-агресора Росії. Ця операція дасть нашій країні перемогу, необхідну для вступу в НАТО. Водночас він не відповів, Чи почався вже контрнаступ. За його словами, головне не те, коли він почнеться, а те, щоб він закінчився перемогою України.

Як зазначив секретар РНБО Олексій Данілов, підрив російськими загарбниками Каховської гідроелектростанції не завадить контрнаступу Збройних сил України. Українські захисники обов'язково звільнять всі захоплені території, включаючи Крим.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що в Україні відбуваються певні контрнаступальні дії, але він не буде говорити, на якому етапі. Президент підкреслив, що постійно перебуває на зв'язку з командувачами різних напрямків. Всі вони, за словами президента, налаштовані позитивно.

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