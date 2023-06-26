ЗСУ на півдні проломили оборону РФ на 1,5 кілометра та знищили 4 роти окупантів

На Таврійському напрямку сили оборони просуваються вперед і звільняють території.

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ЗСУ просуваються на південному напрямку / Колаж: Главред, фото: 93-тя ОМБр Холодний Яр, 35 ОБрМП імені Михайла Остроградського

На Таврійському напрямку вже є звільнені території і українські воїни продовжують просуватися вперед, повідомив командувач оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" Олександр Тарнавський.

"На Таврійському напрямку сили оборони просуваються вперед. Вже є звільнені території і наш рух триває. За минулу добу ворог 18 разів атакував наші позиції та здійснив 450 обстрілів", - написав він у Telegram.

За його даними, підрозділи ракетних військ і артилерії Сил оборони Таврійського напрямку протягом доби виконали 954 вогневих завдань.

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"За останню добу втрати ворога вбитими і пораненими склали майже чотири роти. Знищено 15 одиниць військової техніки противника", — зазначив Тарнавський.

Удар по окупантам: що знищили ЗСУ на півдні

чотири ББМ;

два БПЛА Supercam;

самохідна артилерійська установка 2С3 "Акація";

автомобільна техніка;

склад боєприпасів противника.

"Триває робота з утилізації росіян", - додав командувач.

Подробиці просування ЗСУ на півдні

Як уточнили у прес-центрі Сил оборони Таврійського напрямку, в результаті системного тиску сили оборони Таврійського напрямку мають успіхи і просунулися на півтора кілометра вглиб оборони противника.

Йдеться про успішні наступальні дії військ та ударних підрозділів угруповання "Таврія" на Мелітопольському напрямку.

"Йде закріплення на досягнутих рубежах, проводиться розмінування і аеророзвідка місцевості", — повідомляє прес-центр.

У повідомленні сказано, що працює українська артилерія по виявлених цілях противника і здійснюються заходи контрбатарейної боротьби.

Дивіться відео - Сили оборони б'ють окупантів на півдні:

Удар по окупантам РФ на півдні / скріншот

Контрнаступ ЗСУ

Раніше повідомлялося, що підрозділи Збройних сил України досягають тактичного прогресу на ключових напрямках, використовуючи досвід перших двох тижнів контрнаступу, розповіли в британській розвідці.

За останні дні українські захисники зуміли перегрупуватися і продовжили проводити наступальні операції на трьох основних напрямках на півдні та сході України.

Як зазначив секретар РНБО Олексій Данілов, підрив російськими загарбниками Каховської гідроелектростанції не завадить контрнаступу Збройних сил України. Українські захисники обов'язково звільнять всі захоплені території, включаючи Крим.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що в Україні відбуваються певні контрнаступальні дії, але він не буде говорити, на якому етапі. Президент підкреслив, що постійно перебуває на зв'язку з командувачами різних напрямків. Всі вони, за словами президента, налаштовані позитивно.

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