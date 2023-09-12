Загарбники облаштували базу екіпажів безпілотників Zala і "Ланцет" у селищі Луганське на Донеччині, але не змогли сховатися від влучних ударів українських військових.

https://glavred.net/ukraine/vsu-moshchno-udarili-po-baze-rossiyskih-dronov-10500016.html Посилання скопійоване

ЗСУ потужно вдарили по базі російських дронів/ колаж: Главред, фото: 72 ОМБр імені Чорних Запорожців, скрін

Українські військові завдали потужного удару по пункту базування екіпажів дронів Zala і "Ланцет" російських окупантів у Донецькій області.

Загарбники облаштували пункт базування екіпажів дронів в окупованому селищі Луганське, але вони не змогли сховатися від точних ударів захисників України. Про успішну атаку повідомили у центрі стратегічних комунікацій апарату головнокомандувача ЗСУ в соцмережах у вівторок, 12 вересня.

Зазначається, що удар відбувся у понеділок, 11 вересня.

відео дня

"Вранці 11.09.2023 Збройні сили України успішно завдали удару по базі БПЛА окупантів у тимчасово окупованому селищі Луганське Донецької області", – йдеться у повідомленні.

У СтратКомі ЗСУ не уточнюють, чим саме було завдано удару і який підрозділ так влучно атакував окупантів.

Удар ЗСУ по базі безпілотників окупантів/ скрін

Дивіться відео удару ЗСУ по базі безпілотників окупантів:

Війна в Україні

Раніше повідомлялося, що ракетоносії РФ припинили чергування у морі – країна-агресорка РФ завела їх до пунктів базування. Першою причиною того, що РФ прибрала свої кораблі з ракетами, є сильні шторми, які спостерігаються в останні дні. Але є ще друга причина – окупанти можуть економити ракети, щоб здійснити масовані атаки по Україні перед опалювальним сезоном, кажуть у ЗСУ.

Аналітики американського Інституту вивчення війни (ISW) з посиланням на українських військових повідомили, що ЗСУ за тиждень звільнили 2 кв. кілометри на Бахмутському напрямку.

Нагадаємо, 12 вересня у Криму пролунав потужний вибух, російські окупанти відразу підняли в небо бойову авіацію. У Telegram-каналах пишуть про вибухи у тимчасово окупованому Севастополі, але місцеві жителі говорять про "бавовну" у Красноперекопську.

Читайте також:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.