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ЗСУ "демілітаризували" командира розвідроти окупантів

25 вересня 2022, 08:43

Олександр Гладков був родом з Архангельської області. На війні керував окупантами-розвідниками з 331-го гвардійського парашутно-десантного ударного полку.

Олександр Гладков ліквідований в Україні
Олександр Гладков ліквідований в Україні / Фото twitter.com/666_mancer

В Україні "демілітаризований" офіцер російської окупаційної армії Олександр Гладков, який керував розвідувальною ротою окупантів.

На батьківщині загарбника підтвердили його смерть, повідомив український блогер Necro Mancer в Twitter.

Росіянин, ймовірно, був родом із села Лешуконське в Архангельській області РФ, де закінчив школу. Також він навчався в Рязанському вищому повітряно-десантному командному училищі ім. генерала Маргелова.

На війні проти України Гладков у званні капітана керував окупантами-розвідниками з 331-го гвардійського парашутно – десантного ударного полку (дислокація - м.Кострома).

ЗСУ 'демілітаризували' командира розвідроти окупантів

"Життєрадісний випускник РВВДКУ, командир розвідроти Олександр Гладков був готовий простягнути руку кожному, а в Україні простягнув ноги. ЗС РФ. Потєрьнєт. "Вантаж 200", - прокоментував Necro Mancer смерть загарбника.

Як повідомляв Главред, на війні в Україні ліквідували військового російської окупаційної армії Ільміра Кашапова. Багатодітний окупант приїхав вбивати українців з Татарстану.

Крім того, українські військові ліквідували російського десантника Юрія Козлова, який воював проти України з першого дня повномасштабного вторгнення. Окупанта ліквідували на Херсонщині.

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