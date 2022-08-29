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"Усе тільки починається": ЗСУ ліквідували базу росіян у Бериславі на Херсонщині

29 серпня 2022, 15:19

Українські воїни від початку доби нанесли уже п’ять влучних ударів по місцях базування та скупчення окупантів на півдні.

ВСУ ликвидировали базу россиян в Бериславе на Херсонщине
ЗСУ ліквідували базу росіян у Бериславі на Херсонщині/ Telegram

Українські воїни у понеділок, 29 серпня, вдарили по Бериславському машинобудівному заводу у Херсонській області. У приміщення цього заводу російські загарбники стягували свою техніку і живу силу.

Про ліквідацію російської бази у Бериславі повідомив спікер Одеської обласної військової адміністрації Сергій Братчук у Telegram, розповідаючи, куди саме від початку поточного дня уже поцілили українські військові.

"Берислав. Влучання в машзавод, там де базування русні", – написав Братчук.

Видео дня

Знищення цієї бази підтвердив голова Бериславської РВА Володимир Літвінов в коментарі "Українській правді".

Літвінов розповів, що українські воїни влучили у Бериславський машинобудівний завод, на якому окупанти розташували техніку, живу силу і боєприпаси. Після влучного удару на машзаводі почалася пожежа.

ВСУ ликвидировали базу россиян в Бериславе Херсонской области
ЗСУ ліквідували базу росіян у Бериславі на Херсонщині/ Telegram

Інформація про вибухи на машзаводі у Бериславі почала з’являтися у місцевих Telegram-каналах близько 11:50.

Куди ще вдарили ЗСУ 29 серпня

Братчук розповів, що українські військові від початку доби 29 серпня уже нанесли чотири влучних удари по місцях базування та скупчення окупантів на півдні нашої держави. Так, були влучення у:

  • Машинобудівний завод у Бериславі, де базувалися російські загарбники;
  • Пост біля маячанського Північнокримського каналу, де базувалися російські окупанти;
  • Переправу в селі Львове у Бериславському району на Херсонщині ("Там усе, що було — мінуснулося", – зазначив Братчук);
  • Гаврилівка, Бериславський район – там був знищений ворожий боєкомплект.

При цьому Братчук наголосив, що усе тільки починається.

Також повідомлялося, що був "приліт" у точку розташування окупантів у Новій Каховці. У мережі з’явилися фото диму, який піднімається над містом після вибуху.

ВСУ ликвидировали базу россиян в Бериславе Херсонской области
Вибух у Новій Каховці/ Telegram

Після цього російські пропагандисти повідомили, нібито окупаційна "влада" оголосила про евакуацію у Новій Каховці.

Звільнення Херсонської області від окупантів

Нагадаємо, українські військові прорвали першу лінію оборони під окупованим російськими загарбниками Херсоном. Українські військові повідомили, що у Херсонській області окупаційні війська відійшли від своїх позицій, десантники країни-агресорки РФ тікають з поля бою. Захисники України змусили відійти від своїх позицій 109 полк так званої "ДНР".

Інформацію про те, що була прорвана перша лінія оборони окупантів на Херсонщині, підтвердив також радник голови Херсонської обласної військової адміністрації Сергій Хлань. Він зазначив, що лише у ніч на понеділок, 29 серпня, та у першій половині цього дня ЗСУ нанесли удари по загарбниках у Херсоні, Антонівці, Олешках, Новій Каховці, Любимівці і Бериславі.

Повідомлялося, що українські військові почали йти в наступ на російських загарбників з багатьох напрямків на півдні України. Про це заявила керівник об'єднаного пресцентру Сил охорони та оборони "Південь" Наталія Гуменюк.

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війна в Україні вторгнення Росії Херсонська область
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