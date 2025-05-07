Ворог посилює бойову частину Шахедів: в ДСНС розповіли, як вберегти своє життя

Тепер правило двох стін не таке ефективне у випадку атаки російських дронів.

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Укриття є найбільш безпечним місцем під час ворожих атак / Колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, ДСНС Києва

Що повідомив Петров:

Ворожі дрони стають небезпечнішими

Найкращим місцем під час ударів РФ є укриття

У ніч на 7 травня країна-агресорка Росія атакувала українську столицю ракетами та дронами, в тому числі типу "Шахед". Речник ДСНС міста Києва Павло Петров розповів, що в ході цієї атаки стало зрозуміло, що противник посилює бойову частину Шахедів.

Він пояснив 24 каналу, що тепер користуватися правилом двох стін під час обстрілів не так безпечно, як раніше, і краще перебувати в іншому місці до відбою тривоги.

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Shahed-136 / Інфографіка: Главред

Мова йде про перебування в укриттях. Зараз багато хто нехтує тим, щоб спуститися туди і залишається у себе в квартирі. Але сьогоднішній обстріл Києва показав, що це небезпечно.

"От сьогодні було 28 дронів. Ворог не лише нарощує кількість, але й збільшує бойову частину. Ми зараз приїжджаємо на виклики і бачимо там влучання у технічний поверх п'ятиповерхівки. То квартира на 5 поверсі просто вигоріла вщент. І не можу сказати, що тут допомогло б правило двох стін. Все ж таки треба берегти себе та йти в укриття", - наголосив Петров.

Російська атака на Київ 7 травня - що відомо

Нагадаємо, Главред писав, що у ніч на 7 травня в Києві оголошували повітряну тривогу через загрозу застосування балістики та атаки ворожих дронів. В Київській міській військовій адміністрації повідомили, що падіння уламків призвело до загоряння в Солом'янському районі.

Президент України Володимир Зеленський прокоментував ворожий обстріл, зазначивши, що за ніч країна-агресор Росія випустила по Україні 4 балістичні ракети та 142 дрони, половина із них – "Шахеди".

Згодом стало відомо, що внаслідок нічного ракетно-дронового удару армії країни-агресора РФ по Києву, у Шевченківському районі загинула літня жінка-волонтер зі своїм сином.

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