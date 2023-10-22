Ворог стягнув резерви: окупанти можуть піти на штурм Києва – український генерал

Нова небезпека з боку російських окупантів може виникнути з будь-якого напряму, зокрема з північного, заявив голова Київської міської військової адміністрації (КМВА) генерал-полковник ЗСУ Сергій Попко.
"Зокрема, ми знаємо, що в республіці Білорусь відбувається черговий етап перевірки бойової готовності їх збройних сил. Крім того, ворог тримає у прилеглих до кордону областях контингент військ, щоб перешкодити нам перекидати наші сили на фронт – на південь та схід", - наголосив він в інтерв'ю ТСН .
Водночас український генерал констатував, що ударних угруповань, які несли б зараз загрозу повторного наступу окупантів з півночі, розвідка не фіксує: "Але це не привід розслаблятися. Тому, відповідно, на певних напрямках ми посилюємо пильність наших прикордонних нарядів".
За його словами, навколо Києва створено кілька рубежів оборони завдовжки близько тисячі кілометрів, а перший рубеж Києва знаходиться далеко від столиці.
"Побудовано надійні системи вогневого ураження противника; інженерних загороджень усіх типів; протиповітряної та протитанкової оборони; всебічного забезпечення тощо. Крім того, ми безперервно удосконалимо системи управління угрупованням, організацію ефективної взаємодії з органами виконавчої влади у Києві. Також виконуються певні заходи щодо забезпечення громадського порядку та захисту цивільного населення. Все це сплановано та проводиться систематично", - додав Попко.
Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що Сили оборони відобразили прорив ДРГ на Сумщині. Вночі 12 жовтня російська ДРГ намагалася проникнути на територію Сумщини у напрямку одного з інфраструктурних об'єктів. Бійці ТРВ відбили спробу прориву.
У Центрі інформаційного опору при СЗГ ЗСУ раніше повідомили, що Росія та Білорусь готують провокацію проти України. За даними ЦНС, російські та білоруські війська мають намір атакувати дроном нафтобазу в Брестській області та звинуватити у цьому Київ. Провокація розрахована на зниження рівня підтримки України із боку Заходу.
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