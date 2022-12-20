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"Ворог намагається повністю заморозити Україну": експерт назвав 2 причини масових атак дронами

20 грудня 2022, 10:30
Окупанти запускають дрони-камікадзе "пачками", розраховуючи придушити українську ППО.
Дроны-камикадзе, Владислав Селезнев
РФ намагається дронами придушити українську ППО/ Telegram, УНІАН

Російські загарбники переслідують дві мети, завдаючи масових ударів дронами-камікадзе по Україні. По-перше, вони хочуть придушити протиповітряну оборону України. Саме тому запускають не поодинокі безпілотники, а "пачками".

По-друге, вони хочуть "завалити" українську енергосистему, щоб заморозити Україну. При цьому окупанти сподіваються, що українці через це вийдуть на якісь масові протести. Про це розповів військовий експерт Владислав Селезньов в інтерв’ю "Обозревателю".

"Зараз і так колосальне навантаження на об'єкти енергетики, ворог намагається повністю завалити нашу систему, аби заморозити Україну", – зазначає Селезньов.

Ворог намагається гатити дронами саме по столиці, марно сподіваючись, що таким чином зможе збурити киян, каже експерт.

"(Противник – ред.) працює саме по центру ухвалення рішень – Київ, столиця. Росія розраховує на те, що розпочнуться народні хвилювання, невдоволення, наприклад, як це було на півдні нашої країни. Нехай це не стало системним, але окремі випадки протестних настроїв на території Одеської області фіксувалися", – зазначає Селезньов.

Проте військовий експерт зазначає, що своєї мети російські окупанти таким чином не досягнуть.

РФ атакувала Київ дронами-камікадзе

Нагадаємо, 19 грудня російські окупанти атакували столицю України дронами-камікадзе. У Києві потужні вибухи прогриміли близько 04:28 години ранку, а також близько п'ятої години ранку.

Мер Києва Віталій Клично повідомив, що внаслідок атаки дронами по Києву 19 грудня були пошкодження об'єктів критичної інфраструктури. Він наголосив, що енергетики і тепловики працюють над тим, щоб оперативно стабілізувати ситуацію з енерго- і теплопостачанням.

Після атаки окупантів "шахедами" в Україні ввели аварійні відключення електроенергії. Графіки стабілізаційних відключень не працюють.

Генеральний директор енергопостачальної компанії Yasno Сергій Коваленко розповів, що внаслідок російської атаки дронами-камікадзе у Києві зберігається складна ситуація з електропостачанням. Станом на вечір 19 грудня лише близько 20% населення міста мали світло у своїх домівках.

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війна в Україні дрони Владислав Селезньов
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