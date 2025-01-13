Ворог перекидає резерви і готує штурм: у ЗСУ назвали небезпечні напрямки

Російські окупанти завдали 4 авіаційних удари з використанням 31 НАР.

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ЗСУ відбивають атаки ворога / Колаж: Главред, фото: Командування об'єднаних сил ЗСУ, 53 окрема механізована бригада імені князя Володимира Мономаха

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РФ штурмує позиції ЗСУ біля Вовчанська та Козачої Лопані

Втрати ворога за минулу добу склали 61 особу

Оперативна обстановка на Харківському напрямку істотних змін не зазнала і залишається складною.

Сили оборони України продовжують стримувати натиск російських окупаційних військ, повідомили у пресцентрі ОТУ "Харків".

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Минулої доби ворог чотири рази штурмував позиції наших військ у районах населених пунктів Вовчанськ і Козача Лопань. Російські окупанти завдали 4 авіаційні удари з використанням 31 НАР та 64 удари дронами-камікадзе. Також здійснили 480 обстрілів позицій захисників України.

ЗСУ знищують росіян на Харківщині

Як зазначили українські захисники з ОТГ "Харків", Сили оборони продовжують ефективно знищувати живу силу, озброєння та військову техніку російських окупантів.

Втрати ворога за минулу добу склали 61 особу, з них:

безповоротні - 21;

санітарні - 40.

Також на Харківському напрямку ворог втратив знищеними та пошкодженими 105 одиниць озброєння та військової техніки.

Ситуація на фронті - останні новини за темою

Раніше повідомлялося про те, що війська РФ намагаються форсувати Оскіл на Харківщині. Противник використовує надувні човни. Усі спроби ворога марні.

Як повідомляв Главред, росіяни хочуть захопити Куп'янськ і оточити ЗСУ. ЗСУ відбивають спроби російських окупантів просунутися на Харківському напрямку.

Росія створює потужний плацдарм на західному березі Оскола, зазначав раніше військовий журналіст Богдан Мірошников. Ворог окупував половину населеного пункту Дворічна.

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Що таке ОТУ "Харків"? Оперативне-тактичне угруповання "Харків" (ОТУ "Харків") — об'єднання Сухопутних військ Збройних сил України. Входить до складу оперативно-стратегічного угруповання військ "Хортиця". Створене під час російського вторгнення в Україну у 2022 році. Частини угрупування брали участь у Харківському контрнаступі, пише Вікіпедія.

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