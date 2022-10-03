Ворог відступає: у ЗСУ розповіли про просування вперед на Південному напрямку

ЗСУ просуваються вперед на південному напрямку / Reuters

На Південному напрямку українські військові підрозділи виконали 196 вогневих завдань для забезпечення підтримки просування ЗСУ, повідомив речник оперативного командування "Південь" Владислав Назаров.

"Ворог намагається оборонятися, але на деяких напрямках змушений відступати, залишаючи позиції. Наші ракетно-артилерійські підрозділи виконали 196 вогневих завдань, забезпечуючи підтримку просування військ", - розповів він у зведенні, опублікованому в Facebook.

За даними Назарова, опівдні в Бериславському районі Херсонської області при спробі нанесення авіаційного удару по наших позиціях ворожий штурмовик Су-25 був збитий нашим зенітно-ракетним підрозділом. Втрати ворога в живій силі, озброєнні і техніці дорозвідуються.

Він зазначив, що війська ЗСУ продовжують вести вогневий контроль окупованої території, здійснюючи ураження районів зосередження живої сили, озброєння та військової техніки противника, його пунктів управління та логістичних об'єктів.

Назаров додав, що становище, склад і стан ворожих підрозділів істотно коригується впливом українських сил.

Наступ ЗСУ в Херсонській області

Збройні Сили України ведуть контрнаступальну операцію в Херсонській області для звільнення своєї землі від окупаційної армії Росії. Ворожі сили витісняються з тимчасово зайнятих позицій. Раніше деокупували населений пункт Високопілля.

Представник Оперативного командування Південь Наталія Гуменюк раніше сказала, що ЗСУ пошкодили всі мости, якими війська РФ користувалися для постачання своїх військ. Ворог більше не може використовувати естакади.

Радник офісу президента Олексій Арестович також повідомляв, що на Херсонщині армія України звільнила і Ольгине. Воно знаходиться на північ від раніше деокупованого Високопілля. Угруповання російських військ на правому березі Дніпра опинилося в оперативному оточенні.

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